Enel informa que, em menos de 2h, normalizou serviço para 91% dos clientes afetados pelo desarme - Divulgação

Enel informa que, em menos de 2h, normalizou serviço para 91% dos clientes afetados pelo desarmeDivulgação

Publicado 17/04/2026 18:50

Rio - Um desarme na subestação da Enel no Ingá, em Niterói, na Região Metropolitana, causou um apagão em diversos bairros do município na tarde desta sexta-feira (17). Moradores de regiões como Centro, Ingá, São Domingos, Boa Viagem, Gragoatá e Icaraí foram impactados pela falta de energia.

Os sinais de trânsito das principais vias da cidade também ficaram inoperantes, o que intensificou o fluxo de veículos e causou transtornos no retorno para casa. Até às 18h30 havia relatos de residências sem energia ou com o serviço parcialmente restabelecido.

Em nota, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento em Niterói, informou que, em menos de duas horas, normalizou o serviço para 91% dos clientes afetados pelo desarme. Às 19h20, a companhia disse que o serviço estava 100% normalizado.

A região central do município foi a mais atingida. "Imediatamente após o desarme, a distribuidora realizou manobras remotas, reduzindo gradativamente o número de clientes impactados. Neste momento, técnicos da empresa estão trabalhando no local para normalizar o serviço para todos os clientes o mais rápido possível", informou a companhia.