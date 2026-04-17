Movimentação no posto de atendimento do Detran RJ do Largo do Machado na quarta-feira (8) - Érica Martin / Agência O Dia

Movimentação no posto de atendimento do Detran RJ do Largo do Machado na quarta-feira (8)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 19:51

Rio - Em Assembleia Geral realizada na noite desta sexta-feira (17), servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) decidiram suspender temporariamente a greve iniciada há 11 dias. Com isso, a partir de segunda-feira (20), os postos de atendimento e serviços voltarão a funcionar normalmente.





Durante a reunião, a maioria dos servidores votou pela suspensão temporária da paralisação. "Estamos em estado de greve aguardando o resultado de um acordo firmado em juízo", afirmou o vice-presidente do sindicato, Selmo Lopes Pereira de Jesus.



Os atendimentos nos postos de identificação civil e os serviços de habilitação não foram impactados, pois são realizados por profissionais terceirizados. Já os exames práticos e eletrônicos, que dependem dos servidores, De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Sindetran-RJ), a categoria entrou em estado de greve e permanecerá assim pelos próximos 30 dias.Durante a reunião, a maioria dos servidores votou pela suspensão temporária da paralisação. "Estamos em estado de greve aguardando o resultado de um acordo firmado em juízo", afirmou o vice-presidente do sindicato, Selmo Lopes Pereira de Jesus.Os atendimentos nos postos de identificação civil e os serviços de habilitação não foram impactados, pois são realizados por profissionais terceirizados. Já os exames práticos e eletrônicos, que dependem dos servidores, estavam suspensos.

Reivindicação da classe

De acordo com o Sindetran-RJ, a greve visa garantir melhores condições de trabalho e direitos dos servidores que estão previstos no processo do acordo judicial do dissídio de greve de 2022. O sindicato informou ainda que a categoria buscou todas as vias de diálogo antes de interromper as atividades e afirmou que "a atual postura da gestão não deixou alternativa para garantia dos direitos."



"A greve é apenas de servidores do Detran, não de terceirizados. Queremos melhores condições de trabalho. Há postos que não têm cadeiras e mesas decentes para atender a população. É inviável o servidor conseguir dar um atendimento de qualidade que os cidadãos fluminenses merecem. Também há o acordo de dissídio de greve de 2022, que é o envio do plano de cargos, que não foi cumprido. Temos um dos piores planos de carreira, um plano defasado com necessidades de ajustes para dar o mínimo de dignidade aos servidores e para suas famílias", disse o presidente do sindicato, Ubirajara Guimarães.

O que diz o Detran

Assim que foi iniciada a greve, o Detran esclareceu que tem dialogado permanentemente com os servidores para solucionar as demandas apresentadas, com transparência e responsabilidade. Segundo o órgão, a direção vem adotando as medidas cabíveis para mitigar os efeitos da paralisação aos usuários.



O Detran ainda ressaltou que já foram concedidos reajustes nos auxílios de alimentação, saúde, educação e transporte. O auxílio-educação, criado em 2024, foi pago retroativo a 2023.



"O departamento vem cumprindo rigorosamente todas as normas legais e administrativas, além de atender integralmente às decisões judiciais dentro dos prazos estabelecidos. Em relação às condições de trabalho, está sendo feito o levantamento das necessidades de melhorias na infraestrutura dos postos de todo do estado, incluindo o mobiliário. A implementação do plano de cargos e salários segue em tramitação nos órgãos competentes, conforme o devido processo legal", disse em nota.