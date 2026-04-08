Movimentação no posto de atendimento do Detran RJ do Largo do Machado, nesta quarta-feira (8) - Érica Martin / Agência O Dia

Movimentação no posto de atendimento do Detran RJ do Largo do Machado, nesta quarta-feira (8)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/04/2026 15:31

Rio - No terceiro dia da greve dos servidores , os postos de atendimento e serviços do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran RJ) funcionam parcialmente. No início da tarde desta quarta-feira (8), poucas pessoas transitavam e trabalhavam na unidade do Largo do Machado, na Zona Sul. Quem foi ao local, no entanto, conseguiu resolver o que queria.

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Como é o caso do médico veterinário Sérgio Silva, de 62, que foi ao posto para regularizar a documentação do carro. “Está tudo certinho, fui muito bem atendido. Já viram no sistema como está o meu carro e está tudo certo, tudo tranquilo. Já paguei o que tinha que pagar. Está tudo nos conformes”, disse a O DIA.



O corretor de imóveis Carlos Cristóvão, de 44 anos, também conseguiu ser atendido, mas, por um problema no sistema, o pagamento não foi atualizado. “Eu estava tentando acertar a documentação do carro, que está atrasada. Depois de pagar, mesmo assim não atualizou no sistema. Pediram para eu preencher um formulário e trazer a documentação do carro. Não sei se tem a ver com a greve, acredito que é só do sistema mesmo, mas fui bem atendido, só está vazio”, contou.



Procurado, o Detran RJ informou que o atendimento nos postos de Identificação Civil é realizado por profissionais terceirizados e, como a greve é dos servidores, esses serviços não estão sendo impactados.



Os serviços de habilitação, que são feitos por funcionários terceirizados, também funcionam normalmente. Já os exames práticos e eletrônicos, realizados por servidores, não estão sendo feitos.



No caso de serviços de veículos, que dependem, em alguns casos, da atuação do licenciador – que é servidor –, pode ocorrer a necessidade de o usuário retornar posteriormente para concluir o atendimento em alguns postos de vistoria.



“Os usuários que não puderem ser atendidos poderão retornar à mesma unidade nos cinco dias úteis posteriores à normalização dos serviços, sem necessidade de novo agendamento”, afirmou o Detran RJ, por meio de nota.



Sobre a greve dos servidores, o departamento disse que tem dialogado permanentemente na busca de soluções para as demandas apresentadas, com transparência e responsabilidade.



“Na segunda-feira (6) e na terça-feira (7), a Presidência do departamento recebeu representantes do sindicato para tratar das reivindicações da categoria e vem adotando as medidas cabíveis para mitigar os efeitos da paralisação aos usuários. Importante ressaltar que já foram concedidos reajustes nos auxílios de alimentação, saúde, educação e transporte. O auxílio-educação, criado em 2024, foi pago retroativo a 2023. O departamento vem cumprindo rigorosamente todas as normas legais e administrativas, além de atender integralmente às decisões judiciais dentro dos prazos estabelecidos”, disse.



Sobre as reclamações sobre as condições de trabalho, o Detran informou que está sendo feito o levantamento das necessidades de melhorias na infraestrutura dos postos de todo do estado, incluindo o mobiliário. “A implementação do plano de cargos e salários segue em tramitação nos órgãos competentes, conforme o devido processo legal. O Detran RJ reafirma que valoriza seus servidores e está empenhado em atender as demandas dentro das possibilidades deste momento, para que a população não seja prejudicada”, finalizou a nota.



Servidores fazem ato no Centro



Na segunda-feira (6) e terça-feira (7), funcionários do Detran fizeram manifestações no Centro do Rio. Na segunda, os servidores interditaram pistas da Avenida Presidente Vargas. No dia seguinte, retornaram à avenida, onde fica o posto central do Detran, para mais uma ação. Os grevistas distribuíram material informativo a pedestres e motoristas que passaram pela região.