Acidente deixou o táxi completamente destruído Reprodução
Acidente grave entre táxi e ônibus na Rua Professor Eurico Rabelo, no Maracanã— Jornal O Dia (@jornalodia) April 8, 2026
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Uma vítima foi socorrida e resgatada pelos Bombeiros e encaminhada para o Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte.
Duas faixas da Rua Eurico Rabelo ficaram ocupadas pelas equipes de resgate e pela Polícia Militar durante a ocorrência. De acordo com Centro de Operações Rio (COR-Rio), o acidente afetou temporariamente o trânsito na região.
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