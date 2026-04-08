Acidente deixou o táxi completamente destruído Reprodução

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Rio - Um acidente envolvendo um ônibus da linha 665 (Pavuna x Saens Peña) e um táxi assustou quem passava pela Rua Professor Eurico Rabelo, no Maracanã, na tarde desta quarta-feira (8). A colisão aconteceu na altura da Avenida Professor Manoel de Abreu e deixou uma pessoa ferida.
Veja o vídeo: 


Uma vítima foi socorrida e resgatada pelos Bombeiros e encaminhada para o Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte.

Duas faixas da Rua Eurico Rabelo ficaram ocupadas pelas equipes de resgate e pela Polícia Militar durante a ocorrência. De acordo com Centro de Operações Rio (COR-Rio), o acidente afetou temporariamente o trânsito na região.
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Acidente deixou o táxi completamente destruído
Acidente deixou o táxi completamente destruído