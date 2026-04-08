Identificação dos detidos foi possível através das câmeras de reconhecimento facial - Reprodução

Identificação dos detidos foi possível através das câmeras de reconhecimento facialReprodução

Publicado 08/04/2026 19:55

Rio - Breno Igor Martins da Conceição e Anderson Leonardo Martins Damasceno de Pontes foram detidos por agentes do BRT Seguro e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no início da tarde desta terça-feira (7). A dupla é acusada de soltar um rojão dentro de um ônibus do BRT na madrugada de segunda-feira (6), na altura da estação Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.

Veja o vídeo: