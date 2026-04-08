Identificação dos detidos foi possível através das câmeras de reconhecimento facialReprodução
Homens são presos após soltarem rojão dentro de um ônibus do BRT, no Recreio dos Bandeirantes— Jornal O Dia (@jornalodia) April 8, 2026
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A identificação dos detidos só foi possível graças ao sistema de câmeras de reconhecimento facial do veículo e dos terminais. Ambos foram localizados em seus endereços residenciais, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.
A ação foi registrada pelas câmeras internas do ônibus. Nas imagens, é possível ver os homens portando garrafas de bebidas momentos antes da explosão. Com o impacto, os vidros do articulado foram quebrados e houve pânico entre os passageiros. Os dois fugiram assim que as portas do veículo se abriram no terminal.
A dupla foi conduzida para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O caso foi registrado como dano ao patrimônio público, crime que prevê pena de seis meses a três anos de detenção, além de multa.
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