Identificação dos detidos foi possível através das câmeras de reconhecimento facialReprodução

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Rio - Breno Igor Martins da Conceição e Anderson Leonardo Martins Damasceno de Pontes foram detidos por agentes do BRT Seguro e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no início da tarde desta terça-feira (7). A dupla é acusada de soltar um rojão dentro de um ônibus do BRT na madrugada de segunda-feira (6), na altura da estação Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
Veja o vídeo: 

A identificação dos detidos só foi possível graças ao sistema de câmeras de reconhecimento facial do veículo e dos terminais. Ambos foram localizados em seus endereços residenciais, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.

A ação foi registrada pelas câmeras internas do ônibus. Nas imagens, é possível ver os homens portando garrafas de bebidas momentos antes da explosão. Com o impacto, os vidros do articulado foram quebrados e houve pânico entre os passageiros. Os dois fugiram assim que as portas do veículo se abriram no terminal.

A dupla foi conduzida para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O caso foi registrado como dano ao patrimônio público, crime que prevê pena de seis meses a três anos de detenção, além de multa.