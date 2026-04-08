STF deve decidir formato da eleição para o mandato-tampão para o Governo do Rio nesta quinta-feira (9) - Reprodução / TV Justiça

STF deve decidir formato da eleição para o mandato-tampão para o Governo do Rio nesta quinta-feira (9)Reprodução / TV Justiça

Publicado 08/04/2026 19:12

Rio - O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início, nesta quarta-feira (8), ao julgamento para determinar o formato da eleição para o mandato-tampão, se será direta – com o povo indo às urnas – ou indireta – com os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) votando. O placar parcial está em em 1 a 1. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (9).



O ministro Cristiano Zanin votou pela realização de eleições diretas. Já o ministro Luiz Fux, foi contra e defendeu a eleição indireta.



No julgamento, são debatidos dois processos: a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7942, do ministro Luiz Fux, e a Reclamação (RCL) 92644, de Cristiano Zanin. A primeira pede mudança nas regras de uma eventual eleição indireta. A segunda, pede para que a escolha seja feita de forma direta.

Saiba como foi a sessão



Na argumentação sobre o processo, o advogado do PSD, Thiago Fernandes Boverio, comparou o Rio a Gotham City, cidade fictícia do universo da DC Comics, onde se passam as histórias em quadrinhos e filmes do super herói Batman.



“Eu acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. E se for realizada a eleição em Gotham City indireta, é mais fácil eleger o Coringa do que o Batman. A situação é complicada”, disse ele, que defendeu que a eleição fosse feita de forma direta e, em caso de indireta, com o voto aberto.



O advogado Gustavo da Rocha Schmidt, do PSD-RJ, disse que a maior parte do povo carioca pede pela eleição direta.



“As ruas do Rio de Janeiro clamam por eleições diretas. O melhor para o Rio, nesse estágio de degradação institucional absoluta, de degradação ética que se vive no Estado, no sistema político, demanda eleições diretas”, afirmou.



Para defender a eleição direta, o advogado Aristides Junqueira Alvarenga, do PSD-RJ, ressaltou que a renúncia de Cláudio Castro foi feita enquanto o julgamento do TSE para a cassação de seu mandato já estava em andamento, com dois votos a favor. Segundo ele, a renúncia teve motivo eleitoral.



"Preciso lembrar que a renúncia foi feita em curso o julgamento da cassação. Causa da vacância decorre de julgamento do TSE. Trata-se de causa de natureza eleitoral", disse.



Último a se manifestar antes dos ministros, o procurador geral da República, Paulo Gonet, defendeu as eleições diretas. Ele detalhou a diferença do tipo de regra aplicável, do STF, para quando a vacância acontece por causas eleitorais ou não.



“A renúncia [de Cláudio Castro] ao cargo em meio ao julgamento do TSE expressa uma manobra para fugir às consequências legais dos fatos em julgamento pela Corte Eleitoral”, afirmou.



Ministros votam



Primeiro a votar, o ministro Luiz Fux explicou que se manifestaria inicialmente sobre o processo em que é relator, que julga a validade das regras da eleição previstas na lei do Rio. Ele disse que votaria sobre o formato da eleição, se direta ou indireta, quando fosse a vez dele no andamento da sessão.



Sobre as eleições indiretas, Fux defendeu que, caso fosse decidida, deveria acontecer com voto secreto. Em sua justificativa, ele citou a segurança dos parlamentares.



“Essas considerações devem ganhar mais peso em um ambiente de proliferação da criminalidade organizada, como infelizmente só ocorre no estado do Rio de Janeiro, com a expansão de grupos narcotraficantes, milícias armadas e penetração no meio político”, disse. Para ele, o voto secreto serve “justamente para evitar que a violência seja fator determinante das eleições”.



Em seguida, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto de Fux. Depois, ele iniciou a votação no processo em que é relator, que definiria se as eleições seriam feitas de forma direta ou indireta.



Durante seu voto, Zanin afirmou que a renúncia de Cláudio Castro “foi realizada numa tentativa de burlar às consequências do julgamento que foi realizado no Tribunal Superior Eleitoral”. Em seguida, defendeu que as eleições para o cargo de governador do Rio aconteçam de forma direta.