Agressores da capivara foram presos e multados em R$ 20 mil, cadaDivulgação / PCERJ

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Manuella Viegas
Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta terça-feira (7), seis homens por crime ambiental e maus-tratos contra uma capivara, agredida com pedras e pedaços de madeira, no mês passado, no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte.
Isaías Melquiades Barros da Silva, José Renato Beserra da Silva, Matheus Henrique Teodosio, Paulo Henrique Souza Santana, Pedro Eduardo Rodrigues e Wagner da Silva Bernardo foram denunciados pelos crimes de maus-tratos com emprego de crueldade, caça ilegal, corrupção de menores e associação criminosa. Todos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva após passarem por audiência de custódia, no fim de março.
Segundo a denúncia, o grupo agiu de forma consciente e coordenada, com a participação de dois adolescentes, ao cercar e atacar o animal com pedras e pedaços de madeira com pregos, utilizando método cruel que causou graves lesões, incluindo traumatismo craniano e lesão ocular severa, conforme laudo veterinário anexado no processo.
Após as agressões, a capivara, um macho adulto, foi levada para a Clínica de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) da Estácio, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste. O local especializado funciona como uma clínica universitária, por meio de uma parceria entre a faculdade, o Governo do Estado, o Instituto Estadual do Ambiente e a Patrulha Ambiental.
A O DIA, Jeferson Pires, médico veterinário responsável pelo caso, contou que a capivara tem evoluído bem, mas o olho do animal ainda é motivo de preocupação.
“Ela evoluiu muito bem na parte neurológica. Não apresenta nenhuma sequela do traumatismo crânio encefálico, está comendo bem e está ativa. Nossa preocupação ainda continua sendo o olho, apesar de ter evoluído de maneira positiva. As alterações que eram bem mais evidentes – a opacificação, a catarata traumática e a inflamação – deram uma reduzida. O olho está começando a mostrar uma transparência maior. Não está completamente neutralizada, mas com o tratamento que está sendo feito, ele está evoluindo muito bem”, afirmou.
De acordo com o veterinário, o animal aparentemente já começou a enxergar vultos, o que não fazia desde a agressão. Porém, a capivara ainda poderá precisar passar por cirurgia, caso seja necessário melhorar a visão. A decisão será tomada após nova avaliação.
“Essa certeza a gente só vai ter quando a for reavaliar o olho. Precisa de um tempo de tratamento e ela tem que ser anestesiada para poder fazer todos os exames oftalmológicos e ter certeza se ela vai ficar cega ou não, se vai perder parte dessa visão, se a catarata traumática foi significativa ou não e se será necessário passar por uma cirurgia para ela enxergar um pouco melhor. A partir daí, a gente vê se ela precisa de mais tempo de tratamento ou acompanhamento para ser encaminhada, posteriormente, para a soltura. Se ela estiver enxergando bem, vai voltar para o mesmo local de onde veio. Se tiver uma alteração significativa de questão visual, vai para algum parque que seja fechado e não tenha trânsito de carros”, explicou.
Embora haja preocupação com o olho do animal, Jeferson destacou que a capivara já está até fazendo brincadeiras. “Está fazendo a bagunça que capivara costuma fazer quando está em tratamento. Ela vira a pote d'água, derruba todo o molho de capins que é colocado para ela. Está bem ativa”, disse.
O grupo de seis homens e dois adolescentes agiu durante a madrugada do dia 21 de março. Eles gravaram as agressões, mostrando comportamento de deboche enquanto o animal era submetido a intenso sofrimento. No mesmo dia, foram identificados e presos.
À Polícia Civil, os homens admitiram o crime e revelaram que pretendiam matar o animal para comer a carne dela. A denúncia também aponta que um dos envolvidos foi reconhecido por uma testemunha como responsável pela agressão a outra capivara, poucos dias antes, no mesmo bairro.
A denúncia do MPRJ foi feita por meio do Núcleo de Proteção e Defesa dos Animais (NPDA) do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema) e da Promotoria de Justiça junto à 21ª Vara Criminal da Capital.
O NPDA/Gaema também fixou o pagamento de um valor mínimo para a reparação dos danos ambientais, morais coletivos e materiais causados. Com base em laudo técnico , o prejuízo foi estimado em R$ 44.632,57, que deverá ser pago pelos envolvidos. Os recursos deverão ser destinados a instituições voltadas ao atendimento veterinário e à recuperação do animal, além do Fundo Estadual de Meio Ambiente.