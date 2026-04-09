Assembleia decide por nova paralisação de professores da rede pública em maio - Reprodução / Instagram

Assembleia decide por nova paralisação de professores da rede pública em maioReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 20:00

Rio - Professores e funcionários administrativos da rede pública estadual de educação do Rio decidiram fazer uma nova paralisação no dia 5 de maio, em assembleia realizada no Clube de Engenharia, no Centro, nesta quinta-feira (9). No mesmo dia - em que ocorreu a greve de 24h, a categoria também realizou manifestações

Além da paralisação no próximo mês, os manifestantes farão outra assembleia às 10h (local a confirmar) e ato às 16h, também na Alerj. Neste dia, está prevista a discussão de entrada ou não da categoria em estado de greve.

Atos descentralizados no dia nacional da marcha da classe trabalhadora, em Brasília, na próxima quinta-feira (15); e conselho Deliberativo da rede estadual, no dia 28 deste mês, com assembleias locais até 27, também integram o calendário dos manifestantes.

Nesta manhã, os profissionais ocuparam duas faixas da Avenida Francisco Bicalho, também no Centro. Com cartazes e faixas, eles pediram o cumprimento do pagamento do piso nacional, a implementação de um plano de carreira e reajuste salarial. Já na parte da parte, se reuniram em frente à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), com as mesmas reivindicações.