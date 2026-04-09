Assembleia decide por nova paralisação de professores da rede pública em maioReprodução / Instagram
Assembleia decide por nova paralisação de professores da rede pública em maio
Categoria pede o cumprimento do pagamento do piso nacional, a implementação de um plano de carreira e reajuste salarial
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Operação desarticula ponto de consumo de drogas em antiga clínica no Centro do Rio
Ação apreendeu armas brancas e materiais para consumo de entorpecentes em diversos pontos da região
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Abusos ocorreram entre 2019 e 2022, quando a vítima tinha apenas 9 anos de idade
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Comunidade foi palco de conflito entre policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) e traficantes
Três traficantes são presos em bunker do Comando Vermelho no Centro do Rio
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STF forma maioria por eleição indireta no Rio, mas julgamento é suspenso após pedido de vista
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