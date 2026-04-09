Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Reprodução

Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) Reprodução

Publicado 09/04/2026 18:54

Rio - Um homem foi preso nesta quinta-feira (9) sob a acusação de estuprar a própria filha durante dois anos. Ele foi localizado por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) em Botafogo, Zona Sul.

Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram entre 2019 e 2022, quando a vítima tinha apenas 9 anos de idade. Ele se aproveitava dos momentos em que estava sozinho com a criança para cometer os crimes. O histórico de violência só foi interrompido em setembro de 2022, quando a criança revelou o que ocorria a uma professora na escola. O caso foi repassado para as autoridades e a mãe da vítima.

O abusador não se apresentou à Justiça e era considerado foragido. Após a prisão, ele foi conduzido à sede da DRCI e encaminhado ao sistema prisional. Ele já foi julgado e condenado a 27 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável.