Homem foi detido por policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) Reprodução
Homem é preso por estuprar a própria filha durante dois anos
Abusos ocorreram entre 2019 e 2022, quando a vítima tinha apenas 9 anos de idade
X do Nuno
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