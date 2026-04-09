Agentes desmontam ponto de consumo de drogas em terreno de antiga clínica na Rua Moncorvo Filho - Divulgação

Agentes desmontam ponto de consumo de drogas em terreno de antiga clínica na Rua Moncorvo FilhoDivulgação

Publicado 09/04/2026 19:45

Rio - Uma pequena cracolândia foi desmontada no Centro do Rio, na Rua Moncorvo Filho, durante uma operação do Choque de Ordem Presente realizada nesta quinta-feira (9). A ação concentrou-se em um terreno onde funcionava uma clínica e contou com a participação de policiais do 5º BPM, agentes do Centro Presente e da Superintendência Estadual da Zona Sul (Segov).

As equipes também realizaram abordagens e averiguações em outros pontos estratégicos da região central, como o Largo de São Francisco, a Praça da Cruz Vermelha e a Avenida Marechal Floriano. Os agentes apreenderam facas, objetos perfurantes e diversos cachimbos para o consumo de crack. Nenhuma pessoa abordada possuía mandado de prisão em aberto.

"Desmontamos um ponto crítico de consumo de drogas, apreendemos objetos perigosos e realizamos abordagens que reforçam o nosso compromisso com a segurança na região", afirmou Marcelo Maywald, superintendente estadual.

