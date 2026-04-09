Manifestantes fecham pista depois de morador ser morto em confronto na Vila Sapê - Reprodução de vídeo / TV Globo

Manifestantes fecham pista depois de morador ser morto em confronto na Vila SapêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/04/2026 17:09 | Atualizado 09/04/2026 17:57

Rio - Manifestantes fecharam a BR-116 (Rio-Teresópolis), na altura do km 141, em Imbariê, Duque de Caxias, após um morador ser baleado e morto, no início da tarde desde quinta-feira (9). O protesto ocorreu depois de um conflito armado entre policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) e traficantes, na comunidade Vila Sapê.

De acordo com informações da Polícia Civil, os agentes foram atacados por homens armados enquanto retornavam de uma operação nas proximidades da comunidade e houve confronto. Ao tomarem conhecimento de que um morador havia sido encontrado morto na região, os policiais tentaram retornar ao local para verificar a ocorrência e preservar a área, mas foram impedidos pela ação de criminosos armados e também por ataques direcionados às viaturas.

Um grupo de moradores interditou a pista utilizando pedaços de madeira e ateando fogo em pneus em protesto pela morte do morador, que não teve a identidade revelada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso.