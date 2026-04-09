Prefeitura instala placas com novo limite de velocidade na orla de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia
A prefeitura estabelece as mudanças por meio de um decreto que regulamenta o uso desses veículos na cidade. Com isso, a gestão municipal reorganiza o espaço viário e define novas regras para a convivência entre diferentes modais.
Para viabilizar a alteração, equipes iniciaram a atualização da sinalização ainda na quinta-feira (9). Na Avenida Atlântica, em Copacabana, as primeiras placas com o novo limite já foram instaladas. Enquanto a substituição não é concluída em todos os pontos, avisos provisórios informam sobre o início da nova regra.
Além disso, a fiscalização também se adapta. Os radares de trânsito passam por ajuste e começam a operar com o novo limite à meia-noite desta sexta. Dessa forma, quem ultrapassar a velocidade permitida poderá ser multado.
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