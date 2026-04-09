Prefeitura instala placas com novo limite de velocidade na orla de Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Prefeitura instala placas com novo limite de velocidade na orla de CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/04/2026 15:03

A circulação de ciclomotores e bicicletas elétricas nas vias da orla do Rio de Janeiro passa a ser permitida a partir desta sexta-feira (10). Ao mesmo tempo, o município implementa um novo limite de velocidade, que reduz a máxima de 70 km/h para 60 km/h em trechos da região. A medida já vale a partir das primeiras horas do dia e marca a ampliação da presença de ciclomotores e bicicletas elétricas nas vias da orla.

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Para viabilizar a alteração, equipes iniciaram a atualização da sinalização ainda na quinta-feira (9). Na Avenida Atlântica, em Copacabana, as primeiras placas com o novo limite já foram instaladas. Enquanto a substituição não é concluída em todos os pontos, avisos provisórios informam sobre o início da nova regra.



Além disso, a fiscalização também se adapta. Os radares de trânsito passam por ajuste e começam a operar com o novo limite à meia-noite desta sexta. Dessa forma, quem ultrapassar a velocidade permitida poderá ser multado.



prefeitura estabelece as mudanças por meio de um decreto que regulamenta o uso desses veículos na cidade. Com isso, a gestão municipal reorganiza o espaço viário e define novas regras para a convivência entre diferentes modais.Para viabilizar a alteração, equipes iniciaram a atualização da sinalização ainda na quinta-feira (9). Na Avenida Atlântica, em Copacabana, as primeiras placas com o novo limite já foram instaladas. Enquanto a substituição não é concluída em todos os pontos, avisos provisórios informam sobre o início da nova regra.Além disso, a fiscalização também se adapta. Os radares de trânsito passam por ajuste e começam a operar com o novo limite à meia-noite desta sexta. Dessa forma, quem ultrapassar a velocidade permitida poderá ser multado.