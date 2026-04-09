Funcionários do DETRAN prorrogam greve - Reprodução/ RCFM

Funcionários do DETRAN prorrogam greve Reprodução/ RCFM

Publicado 09/04/2026 22:00 | Atualizado 09/04/2026 22:11

Rio - Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na noite desta quinta-feira (9), servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran RJ) votaram por manter a greve parcial iniciada na segunda (6).

De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Sindetran-RJ), a data da nova assembleia será divulgada nesta sexta-feira (10). 60,3% votaram em estado de greve, enquanto 39,7% optaram pela manutenção da greve.

"Desta forma, considerando o disposto na estatuto da entidade, para encerramento ou suspensão de greve somente se faz necessária a aprovação em assembleia geral por, no mínimo, dois terços dos filiados presentes. Logo, a deliberação não obteve o percentual mínimo para suspensão do movimento grevista, sendo esta mantida até nova deliberação da categoria", informa o comunicado do sindicato publicado nas redes sociais.

De acordo com a categoria, a paralisação tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho e direitos dos servidores previstos no processo do acordo judicial do dissídio de greve de 2022.

Funcionamento parcial