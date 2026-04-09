Funcionários do DETRAN prorrogam greve Reprodução/ RCFM
Funcionários do Detran votam pela manutenção da greve
Serviços, porém, estão funcionando de maneira parcial
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