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Confira fotos da apreensão da plantação de maconha em Realengo
Rio de Janeiro

Confira fotos da apreensão da plantação de maconha em Realengo

Polícias Civil e Militar realizaram uma operação na comunidade Novo Jardim, onde localizaram o material apreendido

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Agentes encontraram plantação de maconha no Novo Jardim
Ação conjunta prendeu foragidos na comunidade do Novo Jardim, em Realengo
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Plantação de maconha apreendida na comunidade do Novo Jardim
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Cão Kriguer auxiliou na apreensão da plantação de maconha no Novo Jardim
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Cão Kriguer auxiliou a Core na localização da plantação de maconha
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Foragido preso durante a operação na comunidade Novo Jardim, em Realengo
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Rio - Uma operação das polícias Civil e Militar prendeu seis foragidos no Novo Jardim, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Ainda no interior da comunidade, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) encontraram e apreenderam uma plantação de maconha. A incursão mirou integrantes da facção Amigo dos Amigos, liderados por Lucas Apostólico, conhecido como Índio, que se aliaram ao Comando Vermelho em uma plano de expansão territorial na região.
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