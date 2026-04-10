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Confira fotos da apreensão da plantação de maconha em Realengo
Polícias Civil e Militar realizaram uma operação na comunidade Novo Jardim, onde localizaram o material apreendido
Rio - Uma operação das polícias Civil e Militar prendeu seis foragidos no Novo Jardim, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Ainda no interior da comunidade, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) encontraram e apreenderam uma plantação de maconha. A incursão mirou integrantes da facção Amigo dos Amigos, liderados por Lucas Apostólico, conhecido como Índio, que se aliaram ao Comando Vermelho em uma plano de expansão territorial na região.
Rio de Janeiro
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