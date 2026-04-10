Incidente, pela manhã, ocorreu próximo à estação Igrejinha do BRT - Reprodução / Redes Sociais

Incidente, pela manhã, ocorreu próximo à estação Igrejinha do BRTReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/04/2026 07:42

Rio - Um incêndio atingiu um ônibus executivo, na manhã desta sexta-feira (10), e causou transtornos no trânsito da Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, na Zona Norte. Não houve registro de vítimas.

O incidente ocorreu na pista sentido Centro, próximo à estação Igrejinha do BRT. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o coletivo em chamas, o que chegou a interromper o fluxo de veículos na região.

O fogo foi controlado por bombeiros e um reboque da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esteve no local para retirar a carcaça.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a partir das 7h20, o trecho onde aconteceu a ocorrência começou a funcionar no sistema siga e pare. Às 8h, o coletivo foi retirado da pista.

No sentido Centro, o trânsito apresenta retenções de Ramos até São Cristóvão. O COR reforçou que os motoristas podem passar, como alternativa, nas seguintes vias: Linha Vermelha e Avenida Pastor Martin Luther King Junior, em Coelho Neto. Quem trafega pela Avenida Brasil, partir de Bonsucesso, tem como opção a Rua Bela, altura de Benfica.

O incêndio atingiu um ônibus da linha 2336 (Campo Grande x Castelo), da Auto Viação Palmares. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus), o veículo será periciado para identificar a origem do problema.

O coletivo estava na calha do BRT e, por isso, segundo a Mobi-Rio, sete linhas tiveram o serviço impactado. São elas:

60 - Deodoro X Gentileza - PARADOR

61 - Deodoro X Gentileza - EXPRESSO

70 - Margaridas X Gentileza - PARADOR

73 - Margaridas X Gentileza - EXPRESSO

80 - Penha 2 X Gentileza - PARADOR

90 - Fundão X Gentileza - PARADOR

TIG X GIG - Gentileza X Galeão