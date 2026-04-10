Homem é agredido por populares após denúncia de ato obsceno próximo a escola - Reprodução/Redes sociasi

Homem é agredido por populares após denúncia de ato obsceno próximo a escolaReprodução/Redes sociasi

Publicado 10/04/2026 16:42

Rio - Um homem foi preso em flagrante após denúncias de que estaria praticando atos obscenos dentro de um veículo próximo ao Instituto Estadual Sarah Kubitschek, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no fim da manhã desta sexta-feira (10). Segundo testemunhas, o detido teria se aproveitado do horário de troca de turnos das turmas para cometer o ato.

A direção da escola informou que, assim que tomou conhecimento da situação, acionou a Polícia Militar. Antes da chegada dos agentes do 40º BPM (Campo Grande), o homem foi agredido por populares, revoltados com o ocorrido.



De acordo com a PM, os agentes encontraram o denunciado com ferimentos e o encaminharam a uma unidade de saúde. Em seguida, ele acabou sendo conduzido para a 35ª DP (Campo Grande), onde foi ouvido e autuado em flagrante por ato obsceno. O caso foi encaminhado à Justiça.



Ainda segundo a direção da escola, o caso não envolveu nenhuma aluna da instituição. “Assim que tomamos conhecimento de que havia um problema na região, agimos prontamente, acionando as autoridades policiais competentes para as devidas providências e fomos prontamente atendidos. Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o bem-estar e a tranquilidade de toda a comunidade escolar”, informou a instituição por meio de nota.