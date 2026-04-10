Homem é agredido por populares após denúncia de ato obsceno próximo a escolaReprodução/Redes sociasi
De acordo com a PM, os agentes encontraram o denunciado com ferimentos e o encaminharam a uma unidade de saúde. Em seguida, ele acabou sendo conduzido para a 35ª DP (Campo Grande), onde foi ouvido e autuado em flagrante por ato obsceno. O caso foi encaminhado à Justiça.
Ainda segundo a direção da escola, o caso não envolveu nenhuma aluna da instituição. “Assim que tomamos conhecimento de que havia um problema na região, agimos prontamente, acionando as autoridades policiais competentes para as devidas providências e fomos prontamente atendidos. Reforçamos nosso compromisso com a segurança, o bem-estar e a tranquilidade de toda a comunidade escolar”, informou a instituição por meio de nota.
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