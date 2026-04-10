Homem é preso por tentativa de homicídio e cárcere privado em Copacabana - Divulgação / Polícia Civil

Homem é preso por tentativa de homicídio e cárcere privado em CopacabanaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/04/2026 18:04

Rio - Policiais civis da 12ª DP em Copacabana, na Zona Sul, prenderam um homem em flagrante por esfaquear o próprio sobrinho e manter familiares em cárcere privado num apartamento na mesma região, nesta sexta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada após gritos de socorro vindos da rua. No local, os agentes encontraram duas mulheres da mesma família sendo mantidas sob ameaça dentro do imóvel por um homem armado com uma faca. Após negociação, as vítimas foram liberadas.

Durante a ação, os agentes apuraram que, momentos antes, o homem havia tentado atacar a própria irmã durante um desentendimento familiar. Ao intervir para defender a mãe, o sobrinho do agressor foi esfaqueado e precisou de atendimento médico.

Após a liberação das reféns, os policiais continuaram a negociação e conseguiram fazer com que o agressor se rendesse, e fosse hospitalizado sob custódia. Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e cárcere privado. A faca utilizada no crime foi apreendida.