O Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, vai sediar o evento - Divulgação

O Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, vai sediar o eventoDivulgação

Publicado 13/04/2026 00:00

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Durante a manhã, as delegadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Karla Ribeiro e Beatriz Barreto, conduzem uma discussão sobre os direitos das mulheres e a violência de gênero. O debate inclui casos recentes que ganharam repercussão na mídia, principalmente envolvendo adolescentes e jovens, e busca refletir sobre estratégias de enfrentamento e prevenção. O Museu Ciência e Vida, da Fundação Cecierj, em Duque de Caxias, promove, na quinta-feira (16), das 9h às 17h, o evento “Mulher, direitos, ciência e vida”, com entrada gratuita, reunindo especialistas para discutir violência de gênero e saúde feminina ao longo de toda a programação.A iniciativa é voltada especialmente para meninas e mulheres, mas aberta a todos os públicos, e propõe um espaço de informação, conscientização e fortalecimento diante de temas considerados urgentes na sociedade atual.Durante a manhã, as delegadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Karla Ribeiro e Beatriz Barreto, conduzem uma discussão sobre os direitos das mulheres e a violência de gênero. O debate inclui casos recentes que ganharam repercussão na mídia, principalmente envolvendo adolescentes e jovens, e busca refletir sobre estratégias de enfrentamento e prevenção.

Além disso, o encontro enfoca o papel de instituições como o museu, na promoção da educação e da cultura como ferramentas no combate à violência, ampliando o diálogo com a sociedade.



No período da tarde, o foco se volta à saúde feminina, com destaque para a endometriose, doença ainda pouco discutida, especialmente entre jovens. A conversa será conduzida pela ativista social Andréa Brígida e pelo médico Ricardo José de Souza, que irão abordar sintomas, diagnóstico e tratamento da condição.

Entre os principais sinais da doença estão cólicas intensas no período pré-menstrual, frequentemente normalizadas, o que, sem a devida atenção preventiva, pode atrasar o diagnóstico e impactar diretamente a qualidade de vida das mulheres.



"Acredito que esse evento não só despertará o interesse pelo assunto, mas também dará voz a muitas meninas e mulheres que têm seus direitos violados e até mesmo "escondidos", no que diz respeito à sua integridade física e saúde, em especial a ginecológica. Acredito que a falta de informação é também uma forma de violência, por isso parabenizo o Museu e a professora e diretora Mônica Santos, pela sensibilidade de abordarr o tema", afirma Andréa Brígida.



Aberto ao público, o evento se apresenta como um espaço de escuta, troca de experiências e disseminação de conhecimento, reforçando a importância de discutir questões referentes à saúde, direitos e a vida das mulheres de forma integrada.



SERVIÇO



Evento: Mulher, direitos, ciência e vida

Local: Museu Ciência e Vida

Data : 16/04

Endereço: Rua Ailton da Costa, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias

Horário: 9h às 17h

