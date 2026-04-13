O Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, vai sediar o eventoDivulgação
Durante a manhã, as delegadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Karla Ribeiro e Beatriz Barreto, conduzem uma discussão sobre os direitos das mulheres e a violência de gênero. O debate inclui casos recentes que ganharam repercussão na mídia, principalmente envolvendo adolescentes e jovens, e busca refletir sobre estratégias de enfrentamento e prevenção.
No período da tarde, o foco se volta à saúde feminina, com destaque para a endometriose, doença ainda pouco discutida, especialmente entre jovens. A conversa será conduzida pela ativista social Andréa Brígida e pelo médico Ricardo José de Souza, que irão abordar sintomas, diagnóstico e tratamento da condição.
"Acredito que esse evento não só despertará o interesse pelo assunto, mas também dará voz a muitas meninas e mulheres que têm seus direitos violados e até mesmo "escondidos", no que diz respeito à sua integridade física e saúde, em especial a ginecológica. Acredito que a falta de informação é também uma forma de violência, por isso parabenizo o Museu e a professora e diretora Mônica Santos, pela sensibilidade de abordarr o tema", afirma Andréa Brígida.
Aberto ao público, o evento se apresenta como um espaço de escuta, troca de experiências e disseminação de conhecimento, reforçando a importância de discutir questões referentes à saúde, direitos e a vida das mulheres de forma integrada.
SERVIÇO
Evento: Mulher, direitos, ciência e vida
Local: Museu Ciência e Vida
Data : 16/04
Endereço: Rua Ailton da Costa, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias
Horário: 9h às 17h
Saúde no Museu Ciência e Vida, em Caxias
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