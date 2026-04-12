Tempo ensolarado levou cariocas e turistas à orla do Flamengo, na Zona Sul - Érica Martin / Agência O Dia

Tempo ensolarado levou cariocas e turistas à orla do Flamengo, na Zona SulÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/04/2026 18:47

Rio - O tempo continuará estável nos próximos dias na cidade do Rio. Assim como neste domingo (12), os cariocas poderão aproveitar céu ensolarado até quinta-feira (16). Não há previsão de chuva.

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Neste domingo, o tempo foi influenciado por ventos úmidos do oceano, associados ao posicionamento de um sistema de alta pressão. O céu ficou com nebulosidade variada, sem registro de chuva significativa. Segundo o Sistema Alerta Rio, a temperatura máxima registrada foi de 31,5°C, às 12h10, na estação Barra/Riocentro, na Zona Sudoeste. O registro da mínima, de 17,6°C, aconteceu às 4h10 no Alto da Boa Vista, Zona Norte.

Com o sol, cariocas e turistas puderam aproveitar a orla do Flamengo, na Zona Sul. O cenário possibilitou a caminhada e o ciclismo pelo local.

Entre a segunda-feira (13) e a quinta-feira (16), a previsão indica nebulosidade variada no município, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura deve variar entre 33°C e 16°C.