Agentes do 35º BPM (Itaboraí), com apoio do 7º BPM (São Gonçalo), atuaram no casoReprodução / Internet
A 74ª DP (Alcântara) investiga o caso.
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Agentes do 35º BPM (Itaboraí), com apoio do 7º BPM (São Gonçalo), atuaram no casoReprodução / Internet
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