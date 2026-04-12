Agentes do 35º BPM (Itaboraí), com apoio do 7º BPM (São Gonçalo), atuaram no caso - Reprodução / Internet

Agentes do 35º BPM (Itaboraí), com apoio do 7º BPM (São Gonçalo), atuaram no casoReprodução / Internet

Publicado 12/04/2026 15:53

Rio - Duas pessoas foram sequestradas por criminosos depois do roubo de um veículo, na noite deste sábado (11), em Itaboraí, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) e do 7º BPM (São Gonçalo) receberam alerta sobre um roubo a um carro na RJ-104, nas proximidades da divisa entre as áreas de atuação das duas unidades.

Ainda de acordo com a corporação, ladrões roubaram a pick-up das vítimas, modelo Ford Ranger, e levaram duas delas para o interior da comunidade Apollo III, na região do Campo do Zanata, em Itaboraí.

Após o sequestro, os policiais começaram as buscas pelas pessoas e localizaram um homem, de 25 anos, em segurança, dentro de um estabelecimento comercial próximo ao local do crime. Posteriormente, as equipes constataram que outras duas vítimas também foram encontradas, algumas delas já em contato com seus familiares.

Os PMs seguiram procurando na comunidade com objetivo de recuperar o veículo roubado. No entanto, o automóvel não foi localizado.



A 74ª DP (Alcântara) investiga o caso.