Exposição do cartunista reuniu visitantes na véspera do encerramento - Érica Martin / Agência O Dia

Exposição do cartunista reuniu visitantes na véspera do encerramento Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/04/2026 15:55

Rio - O domingo (12) foi marcado por longas filas, com centenas de famílias, na porta do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro, para o penúltimo dia da exposição gratuita "Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", que revisita a obra do criador da Turma da Mônica. Mais de 700 mil visitantes já conferiram a mostra desde a abertura, em dezembro. O encerramento será nesta segunda-feira (13).

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A comerciante Xênia Cecato, de 63 anos, não perdeu a chance de apresentar ao neto o universo dos quadrinhos. "Estou muito feliz por relembrar minha infância que é eterna. A revista em quadrinhos é imortal e essa leitura se tornou universal. A nova geração está acompanhado tudo que a gente viveu. O dia é exclusivo do Mauricio de Sousa e do meu neto. É uma lembrança muito gostosa, estou me sentindo uma criança", afirmou.

O carinho pelo universo dos quadrinhos é passado entre gerações. "O Mauricio é um querido e faz parte da minha infância. Os meus filhos já estão acostumados a acompanhar, tinham esse desejo de vir e nós não poderíamos perder a oportunidade", exaltou a professora Regiane Paura, 46.

Já atleta de MMA Ana Luiza Magalhães, 22, destacou a oportunidade de visitar a mostra antes do encerramento. "Fez parte da minha infância, e ter uma exposição gratuita no CCBB faz a gente querer vir. Vale a pena. Eu super recomendo! Tanto para crianças quanto para adolescentes e adultos. É uma exposição bem interessante."

Inaugurada em meio ao aniversário de 90 anos do cartunista, o evento convida o público a percorrer a trajetória de Mauricio, da infância em Santa Isabel (SP) à consagração de sua obra como patrimônio cultural brasileiro. Ao todo, são 25 ambientes imersivos e interativos para todos os públicos, com cerca de 210 itens exclusivos.

Na mostra, os visitantes percorrem cenários que recriam o universo dos personagens dos quadrinhos criados pelo ilustrador.

Serviço

Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a experiência imersiva

Até segunda-feira, 14 de Abril; das 9h às 20h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Gratuito

*Colaborou Érica Martin