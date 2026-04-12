Toni Garrido foi conduzido à 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução / Redes Sociais

Toni Garrido foi conduzido à 5ª DP (Mem de Sá)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/04/2026 14:54 | Atualizado 13/04/2026 10:56

O cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, foi autuado por lesão corporal culposa depois de se envolver em um acidente com um policial militar, na noite deste sábado (11), na Lapa, região central do Rio.

O caso ocorreu no cruzamento da Rua dos Arcos com a Avenida Mem de Sá. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Toni atingiu um policial do Segurança Presente enquanto dirigia seu carro. A pasta informou ainda que o artista trafegava na contramão em direção à Fundição Progresso, onde realizou um show. A equipe teria tentado abordá-lo, mas ele não obedeceu a ordem de parada.

A Segov afirmou também que, em seguida, o cantor bateu em um dos agentes com o veículo. O PM ficou com o pé preso sob a roda do automóvel, sofrendo fratura em dois pontos. Ele foi socorrido pela equipe, levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), medicado e liberado.



Policiais conduziram Garrido à 5ª DP (Mem de Sá), onde prestou depoimento e foi autuado por lesão corporal culposa, sendo liberado em seguida.

A assessoria de Toni Garrido se manifestou sobre o caso em nota enviada ao DIA. Confira, na íntegra, abaixo.

Diante das noticias do incidente ocorrido na noite de sábado, 11/04, envolvendo o artista Toni Garrido, alguns fatos precisam ser devidamente esclarecidos.



Ao chegar ao local onde se apresentaria, a poucos metros da Fundição Progresso, na Lapa, que se encontrava extremamente movimentada, com intensa circulação de pessoas, ambulantes e veículos parados, Toni Garrido trafegava em velocidade muito reduzida, inferior a 5 km/h, com muita dificuldade de deslocamento com o veículo.



Nesse momento, ele parou o carro para cumprimentar dois policiais que estavam na via, a poucos metros da entrada da Fundição Progresso. Ao perceber a situação, já com o veículo parado, verificou-se que um dos policiais estava com o pé parcialmente pressionado pela roda do carro.



Em razão da intensa movimentação no local, o ocorrido não foi percebido de imediato, inclusive porque o veículo já se encontrava imobilizado. Assim que a situação foi constatada, uma providência imediata foi adotada, com a pronta atuação do próprio Toni Garrido.



O artista permaneceu no local durante todo o tempo, prestando assistência ao policial. Em seguida, acompanhado de seus produtores e empresários, dirigiu-se à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.



Ficou claro, portanto, que não houve qualquer intenção, tampouco descuido ou conduta que pudesse caracterizar direção perigosa. Também é importante esclarecer que, em nenhum momento, houve qualquer tipo de perseguição ou situação semelhante.



Ao término da apresentação, Toni retornou imediatamente à delegacia para prestar novos esclarecimentos e, sobretudo, buscar informações sobre o estado de saúde do policial. Esclarece-se, ainda, que não houve aplicação de multa, apreensão do veículo ou qualquer outra sanção ao condutor ou ao automóvel, até porque o incidente ocorreu com o carro já imobilizado.



Ressalta-se, também, que toda a documentação, tanto do veículo quanto do condutor, encontra-se plenamente regular. Da mesma forma, não houve exame de corpo de delito relacionado a eventual colisão com outras partes do corpo do policial citado, uma vez que não houve contato dessa natureza. Não há qualquer sinal ou vestígio de lesão física além da ocorrência no pé do policial, assim como não existe qualquer marca na lataria do veículo que indique contato com o corpo ou com qualquer outro material.