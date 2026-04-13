Fuzil recolhido pelos agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) - Divulgação / PMERJ

Fuzil recolhido pelos agentes do 18º BPM (Jacarepaguá)Divulgação / PMERJ

Publicado 13/04/2026 10:23 | Atualizado 13/04/2026 11:38

Rio – Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam dois suspeitos de integrar o tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (13), durante uma operação na comunidade da Gardênia Azul, Zona Sudoeste. O objetivo da ação, segundo a corporação, era combater a atuação e expansão de grupos criminosos na região.

A dupla, ainda de acordo com a PM, tinha passagens anteriores e um deles estava com mandado de prisão em aberto. Ao todo, os militares apreenderam dois fuzis, 16 explosivos e dezenas de drogas embaladas.

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Por conta da operação, duas UPAs que atendem a região precisaram ser fechadas, mas avaliam a possibilidade de reabrir nas próximas horas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que oito escolas da região foram afetadas.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara).

