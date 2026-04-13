Kaik teria sido sequestrado e levado em um carro branco - Arquivo Pessoal

Kaik teria sido sequestrado e levado em um carro brancoArquivo Pessoal

Publicado 13/04/2026 11:21

Rio – Familiares buscam por Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, que desapareceu na noite da última quarta-feira (8), ao sair de casa para jogar bola no bairro BHN, em Paracambi, na Baixada Fluminense. Ao DIA, a mãe do jovem, Renata Cristina de Freitas, de 39 anos, revelou que amigos presenciaram ele ser sequestrado e levado para dentro um carro branco, nas proximidades de uma quadra sintética.

"Foi 20h30 mais ou menos, perto da minha casa. Ele sempre joga bola ali, aí quando uns jogam, os outros têm que esperar. Eles ficam num ponto de ônibus que tem ali em frente à quadra. Aí os meninos que relatam para a gente, meu outro filho estava lá também, que eles observaram de longe um carro branco, um Argo, só que não maldaram e continuaram lá sentados. Quando eles perceberam, o carro já estava próximo, aí desceu acho que três homens armados e pegaram ele", contou.

A mãe relatou que o rapaz já teria se envolvido com más companhias, mas que não tinha envolvimento com o crime. "Há um tempo, ele estava com amizades erradas, sabe? Mas a gente conseguiu reverter essa situação. Mas é difícil!", lamentou.



Renata reforçou que o filho completou 18 anos em março e estava ansioso para entrar no quartel. "Ele estava esperando. Todo dia perguntava: 'Mãe, e o quartel?' Como ele estava sem fazer nada e tinha completado 18 anos, era muito difícil conseguir emprego", contou.



Os pais de Kaik seguem nas ruas procurando pelo filho nesta segunda-feira (13). "A gente está indo às UPAs, aos hospitais, já fui ao IML... mas nada. Eu e meu marido, porque a delegacia não me responde, não fala nada", afirmou.



A mãe relatou ainda que tem encontrado dificuldades para conseguir imagens das câmeras de segurança da região. "Na rua por onde o carro passou há muitas câmeras, mas a gente foi pedir e ninguém quis dar. A gente só queria o número da placa, para entender para onde foi, qual o sentido", acrescentou.



O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi). Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento e agentes realizam diligências para apurar os fatos.