Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da PrefeituraDivulgação

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Rio - O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo nas repartições públicas na próxima sexta-feira (24), dia seguinte ao feriado de São Jorge. Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito Eduardo Cavaliere fez o comunicado.
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Governo e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo e emendarão feriado de São Jorge - Reprodução / Instagram
Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da Prefeitura - Divulgação


"Em acordo com o Governador Desembargador Ricardo Couto, ficou definido estabelecer ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais na próxima sexta-feira dia 24 de abril, dia seguinte ao feriado de São Jorge. Amanhã (terça, 14) sairá publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado", escreveu Cavaliere, na legenda da publicação.

O decreto não se aplica aos serviços que não admitem paralisação, como saúde, segurança e demais áreas consideradas indispensáveis à população. O comunicado também não mencionou ponto facultativo para o feriado de Tiradentes, que acontece na mesma semana, na terça-feira (21).