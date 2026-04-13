Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da PrefeituraDivulgação
"Em acordo com o Governador Desembargador Ricardo Couto, ficou definido estabelecer ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais na próxima sexta-feira dia 24 de abril, dia seguinte ao feriado de São Jorge. Amanhã (terça, 14) sairá publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial do Estado", escreveu Cavaliere, na legenda da publicação.
O decreto não se aplica aos serviços que não admitem paralisação, como saúde, segurança e demais áreas consideradas indispensáveis à população. O comunicado também não mencionou ponto facultativo para o feriado de Tiradentes, que acontece na mesma semana, na terça-feira (21).
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