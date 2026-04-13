Incêndio de grandes proporções atinge o Velódromo do Parque OlímpicoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Entenda
O incêndio no Velódromo do Parque Olímpico ocorreu na madrugada de quarta-feira passada (8). O combate ao fogo durou 14h e os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo somente no período da noite. No ápice da operação, 85 militares de 13 unidades do Corpo de Bombeiros atuaram no espaço, tanto dentro quanto fora da estrutura. O trabalho contou com apoio de mais de 25 viaturas, além de câmeras térmicas que monitoraram o desenvolvimento do incêndio.
Segundo a corporação, o fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre todo o complexo, evitando propagação para o interior da edificação. No Rio Museu Olímpico - onde as chamas iniciaram - o dano foi pontual e o acervo ficou integralmente preservado. Ninguém ficou ferido. Na quinta (9), após uma vistoria, a Defesa Civil interditou parcialmente o local.
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