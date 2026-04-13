Incêndio de grandes proporções atinge o Velódromo do Parque Olímpico - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Incêndio de grandes proporções atinge o Velódromo do Parque OlímpicoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/04/2026 19:38 | Atualizado 13/04/2026 19:54

Rio - Depois de seis dias do incêndio de grande proporção que queimou a lona da cobertura , o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, será reaberto nesta terça-feira (14) para atividades. O local, porém, segue parcialmente interditado pela Defesa Civil, incluindo o espaço onde fica o Rio Museu Olímpico.

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