Incêndio de grandes proporções atinge o Velódromo do Parque OlímpicoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

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Rio - Depois de seis dias do incêndio de grande proporção que queimou a lona da cobertura, o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, será reaberto nesta terça-feira (14) para atividades. O local, porém, segue parcialmente interditado pela Defesa Civil, incluindo o espaço onde fica o Rio Museu Olímpico.
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Cobertura do Velódromo do Parque Olímpico é atingida por incêndio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio - Divulgação
Incêndio de grandes proporções atinge o Velódromo do Parque Olímpico - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
As modalidades foram redistribuídas de forma temporária entre diferentes áreas do Parque Olímpico. As aulas passam a acontecer nas salas internas no térreo do Velódromo, na Arena de Tênis, no Parque Rita Lee e no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado. A reorganização foi planejada para garantir a segurança e a qualidade das atividades - que atendem cerca de 5 mil alunos -, mantendo o horário já existente.

Entenda

O incêndio no Velódromo do Parque Olímpico ocorreu na madrugada de quarta-feira passada (8). O combate ao fogo durou 14h e os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo somente no período da noite. No ápice da operação, 85 militares de 13 unidades do Corpo de Bombeiros atuaram no espaço, tanto dentro quanto fora da estrutura. O trabalho contou com apoio de mais de 25 viaturas, além de câmeras térmicas que monitoraram o desenvolvimento do incêndio.

Segundo a corporação, o fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre todo o complexo, evitando propagação para o interior da edificação. No Rio Museu Olímpico - onde as chamas iniciaram - o dano foi pontual e o acervo ficou integralmente preservado. Ninguém ficou ferido. Na quinta (9), após uma vistoria, a Defesa Civil interditou parcialmente o local.