Fogo se alastrou no teto do Velódromo do Parque Olímpico - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Fogo se alastrou no teto do Velódromo do Parque OlímpicoReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 09/04/2026 12:45 | Atualizado 09/04/2026 12:47

Rio - Após uma vistoria realizada nesta quinta-feira (9), a Defesa Civil Municipal interditou parcialmente, por tempo indeterminado, o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Na madrugada desta quarta-feira (8), o pavilhão foi atingido por um incêndio de grandes proporções , que se alastrou pela lona da cobertura.

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Segundo a Defesa Civil, a interdição ocorreu por precaução e seguirá até a conclusão dos reparos. A pista de ciclismo não sofreu qualquer impacto. Já no Rio Museu Olímpico, onde o fogo começou, o dano foi pontual e o acervo ficou integralmente preservado.



Ainda de acordo com a pasta, as salas de atividades esportivas podem funcionar normalmente.

A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, a perícia será realizada no local e diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

Relembre o caso

O incêndio no Velódromo do Parque Olímpico, localizado na Avenida Abelardo Bueno, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (8). O combate às chamas durou 14h e os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo somente no período da noite.

No ápice da operação, 85 militares de 13 unidades do Corpo de Bombeiros atuaram no espaço, tanto dentro quanto fora da estrutura. O trabalho contou com apoio de mais de 25 viaturas, além de câmeras térmicas que monitoraram o desenvolvimento do incêndio.



Segundo a corporação, o fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre todo o complexo, evitando propagação para o interior da edificação, incluindo o Museu Olímpico, que foi preservado. Ninguém ficou ferido.



O que é o Velódromo?

O Velódromo foi construído para as Olimpíadas de 2016, quando recebeu provas de ciclismo. Atualmente, é um equipamento ativo, com funcionamento contínuo e oferta regular de atividades esportivas e culturais gratuitas para a população.

Mensalmente, cerca de 2 mil pessoas participam das atividades. No total, aproximadamente 4.280 usuários, a partir dos seis anos de idade, são atendidos em 33 modalidades esportivas e de lazer, como vôlei, basquete, ginástica, ciclismo, jiu-jitsu, judô, beach tennis e handebol.

O espaço também mantém convênios com entidades de alto rendimento, como as confederações brasileiras de ciclismo, esgrima e levantamento de peso, além da federação de ginástica do Estado do Rio, permitindo que atletas de seleções utilizem a estrutura para treinamentos. Além disso, recebe com frequência competições e outros eventos — somente em 2025, foram cerca de 50.

Em 2017, a cobertura já havia sido atingida por um incêndio, provocado pela queda de um balão.

Museu Olímpico

Em agosto do ano passado, no andar superior, a Prefeitura do Rio inaugurou o Rio Museu Olímpico, que ocupa uma área de 1.700 mil metros quadrados, com acervo de mil peças divididas em 13 áreas temáticas, com 80 experiências e atividades.

O espaço trata-se de uma instalação inovadora, imersiva e moderna, onde os visitantes revivem a preparação da primeira cidade da América do Sul a receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Entre as peças em exposição, estão bolas usadas nos jogos, medalhas e tochas.

Como experiências, é possível “explodir” o Viaduto da Perimetral, se exercitar como um ginasta nas argolas, correr a tradicional prova de 100 metros e fazer um treino de boxe.

O local funciona de terça a domingo, com entrada a partir das 10h e fechamento às 17h30. Desde a sua inauguração, o museu já recebeu cerca de 20 mil visitantes. Apenas no mês de março, foram aproximadamente 1.100 visitas registradas.