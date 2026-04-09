Mulher foi derrubada e arrastada com a força da ondaReprodução / Redes Sociais
Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a onda chega à mureta. Nas imagens, é possível ver que grande parte do público presente era formada por pescadores e que havia uma fita zebrada que impedia a passagem para mais adiante.
Com o mar agitado, a onda se formou e, pouco antes de acertar a mureta, uma criança ainda foi vista correndo, tentando fugir. Em seguida, a água atinge o local e a mulher foi arrastada, junto com os pertences das pessoas que estavam ali.
A mureta chegou a ficar alagada logo depois da onda bater. Após o incidente, a pessoa que gravou o vídeo chegou a comentar com outra que, cerca de 30 minutos antes, um guarda-vidas teria passado por ali e avisado para que se retirassem de lá, já que o mar estava agitado e a maré enchendo.
Onda invade Mureta do Leme e arrasta mulher— Jornal O Dia (@jornalodia) April 9, 2026
Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/ytlAupaORm
No início desta quinta-feira, não havia alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, mas, por volta das 11h, a Marinha informou que há previsão de ressaca de Ilhabela (SP) até Arraial do Cabo. O aviso tem início às 6h desta sexta e fim por volta das 21h de sábado (11). Segundo a instituição militar, estão esperadas ondas com cerca de 2,5 a 3 metros de altura.
Nesta quinta-feira, a chegada de uma frente fria traz previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da manhã e chuva moderada a partir da tarde, segundo o sistema Alerta Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.