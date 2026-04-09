Mulher foi derrubada e arrastada com a força da onda - Reprodução / Redes Sociais

Mulher foi derrubada e arrastada com a força da ondaReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/04/2026 12:20

Rio - Uma onda pegou de surpresa quem estava na Mureta do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (8). A força da água foi tamanha que uma mulher chegou a ser arrastada. Felizmente, ela não se machucou. Nesta quinta-feira (9), a Marinha do Brasil divulgou alerta de ressaca para esta sexta-feira (10).



Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a onda chega à mureta. Nas imagens, é possível ver que grande parte do público presente era formada por pescadores e que havia uma fita zebrada que impedia a passagem para mais adiante.



Com o mar agitado, a onda se formou e, pouco antes de acertar a mureta, uma criança ainda foi vista correndo, tentando fugir. Em seguida, a água atinge o local e a mulher foi arrastada, junto com os pertences das pessoas que estavam ali.



A mureta chegou a ficar alagada logo depois da onda bater. Após o incidente, a pessoa que gravou o vídeo chegou a comentar com outra que, cerca de 30 minutos antes, um guarda-vidas teria passado por ali e avisado para que se retirassem de lá, já que o mar estava agitado e a maré enchendo.