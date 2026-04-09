Mulher foi derrubada e arrastada com a força da ondaReprodução / Redes Sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma onda pegou de surpresa quem estava na Mureta do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (8). A força da água foi tamanha que uma mulher chegou a ser arrastada. Felizmente, ela não se machucou. Nesta quinta-feira (9), a Marinha do Brasil divulgou alerta de ressaca para esta sexta-feira (10).

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a onda chega à mureta. Nas imagens, é possível ver que grande parte do público presente era formada por pescadores e que havia uma fita zebrada que impedia a passagem para mais adiante.

Com o mar agitado, a onda se formou e, pouco antes de acertar a mureta, uma criança ainda foi vista correndo, tentando fugir. Em seguida, a água atinge o local e a mulher foi arrastada, junto com os pertences das pessoas que estavam ali.

A mureta chegou a ficar alagada logo depois da onda bater. Após o incidente, a pessoa que gravou o vídeo chegou a comentar com outra que, cerca de 30 minutos antes, um guarda-vidas teria passado por ali e avisado para que se retirassem de lá, já que o mar estava agitado e a maré enchendo.

No início desta quinta-feira, não havia alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, mas, por volta das 11h, a Marinha informou que há previsão de ressaca de Ilhabela (SP) até Arraial do Cabo. O aviso tem início às 6h desta sexta e fim por volta das 21h de sábado (11). Segundo a instituição militar, estão esperadas ondas com cerca de 2,5 a 3 metros de altura.
Na terça-feira (7), a ciclovia Tim Maia chegou a ser fechada no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal após o registro de ondas atingindo 2 metros de altura. O local foi reaberto às 8h55 desta quarta-feira.

Nesta quinta-feira, a chegada de uma frente fria traz previsão de chuva fraca a moderada isolada no período da manhã e chuva moderada a partir da tarde, segundo o sistema Alerta Rio.