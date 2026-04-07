Movimentação na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta

Movimentação na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio Reginaldo Pimenta

Publicado 07/04/2026 15:36 | Atualizado 07/04/2026 18:20

Rio - O cenário de calor e sol forte na cidade do Rio de Janeiro está com horas contadas. Segundo o sistema Alerta Rio, a quarta-feira (8) será um dia de transição. O sol surge com força, com os termômetros podendo atingir 37°C. Mas a aproximação de uma frente fria traz instabilidade para a cidade já no final do dia, com a mínima chegando a 21°C.

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A previsão indica que a nebulosidade deve aumentar gradualmente ao longo de amanhã, com pancadas de chuva isoladas a partir do final da noite. O vento também deve ganhar intensidade, soprando de moderado a forte.

Na quinta-feira (9), a máxima já apresenta um declínio, não passando dos 30°C, com céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento. Mínima de 20ºC.

Já na sexta-feira (10), quando o tempo fica encoberto, a previsão é de chuva moderada a forte a partir da tarde, com os termômetros marcando no máximo 26°C. Mínima podendo chegar aos 18°C.



No sábado (11), a tendência é de tempo instável e máxima de apenas 25°C, com mínima de 17°C.