Ciclomotores não podem mais circular nas ciclovias do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Ciclomotores não podem mais circular nas ciclovias do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 15:12

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira (7), novas normas para circulação de bicicletas e motos elétricas na cidade. O decreto determina que esses veículos, assim como patinetes elétricos, estão proibidos de circular em ruas que tenham as faixas exclusivas à direita para ônibus.

Na segunda-feira (6), o Município estabeleceu regras para o uso desses transportes de microbilidade no Rio. Uma das principais medidas equiparou os autopropelidos e aos ciclomotores, categorizando os dois como "motos elétricas". A medida, no entanto, causou polêmica entre os ciclistas.

Em nota, a Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro (CSC-RJ) criticou a criação e a sobreposição de classificações de veículos, que pode gerar insegurança jurídica para os usuários e comerciantes. Isso porque, em 2023, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) já havia definido uma diferença entre ciclomotores e autopropelidos, o que pode causar uma discordância entre as legislações nacionais e municipais.

As principais diferenças apontadas pelos ciclistas são o tamanho e a velocidade. De acordo com o grupo, os ciclomotores são maiores e podem chegar a 50 km/h, enquanto os autopropelidos não passam de 32 km/h.

Com a equiparação estabelecida pela Prefeitura do Rio, os dois veículos ficam proibidos de circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, onde as bicicletas e patinetes elétricos podem passar com velocidade máxima de 25 km/h.

Já nas pistas em que a velocidade máxima regulamentada seja de até 40 km/h, ciclomotores e autopropelidos poderão andar na pista de rolamento, pelo bordo direito, no sentido da via, e as bicicletas elétricas deverão passar pela infraestrutura cicloviária quando existente. Na ausência dessa pista, ambos usarão o bordo direito, no sentido da via.

Nos trechos em que a velocidade seja de até 60 km/h, apenas ciclomotores e autopropelidos poderão circular, sendo somente pelo bordo direito, no sentido da via.

Todos os condutores e passageiros desses três modelos de veículos deverão utilizar capacete de segurança. Sobre os ciclomotores, é obrigatório o uso de capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção.

As punições seguem os níveis estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito para condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Ou seja, condução ou transporte de passageiro sem capacete é considerada uma infração gravíssima, causando multa, suspensão da CNH e retenção do veículo até que a irregularidade seja resolvida.