O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande - Divulgação / Marcelo Regua

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação / Marcelo Regua

Publicado 07/04/2026 19:36

Rio - Uma discussão familiar entre mãe e filha terminou em tragédia e caso de polícia na noite de segunda-feira (6), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Letícia Ramos, de 23 anos foi atacada várias vezes por um cachorro da raça pitbull. Segundo a denúncia, a própria mãe teria estimulado o ataque do animal contra a vítima.

O cachorro foi resgatado nesta terça-feira (7) pelo vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais, com o apoio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. De acordo com o parlamentar, vizinhos e a própria mãe relataram que a jovem seria usuária de drogas e teria invadido a casa da família, chegando a agredir o animal, que apresenta um edema no rosto.

"Nada justifica incitar o cachorro a morder a própria filha. Aparentemente o bicho é manso", afirmou o vereador. O animal foi encaminhado para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, onde passará por cuidados veterinários, castração e será colocado para adoção.

Letícia sofreu ferimentos graves nas coxas, no rosto e nas costas. Ela foi atendida em uma UPA da região e denunciou o caso à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Segundo o relato, o irmão da vítima teria presenciado todo o ataque sem intervir.

A mãe, Ana Claudia Lemos, foi conduzida à delegacia para prestar depoimento. O caso segue sob investigação da Deam, que já encaminhou a vítima para exame de corpo de delito.