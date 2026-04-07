O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo GrandeDivulgação / Marcelo Regua
Briga de família termina com jovem atacada por pitbull
Animal foi resgatado nesta terça-feira (7) e encaminhado para a Fazenda Modelo, em Guaratiba
Briga de família termina com jovem atacada por pitbull
Animal foi resgatado nesta terça-feira (7) e encaminhado para a Fazenda Modelo, em Guaratiba
Motorista é morto em tentativa de assalto em Icaraí
Polícia Militar prendeu dois suspeitos de participação no latrocínio e outros três envolvidos em roubos em Niterói
Mensagens mostram PMs negociando armas com chefes do tráfico no Rio
Uma das conversas interceptadas pela Polícia Federal mostra um policial do 41º BPM (Irajá) falando com criminosos da comunidade do Az de Ouro, em Anchieta
Ministério da Saúde inaugura Memorial da Pandemia, em homenagem às vítimas da covid-19, no Rio
Instalação do espaço marca a reabertura Centro Cultural da pasta, localizado na Praça XV, ao público
Ondas atingem 2 metros e ciclovia Tim Maia é interditada
Medida foi tomada por questões de segurança para evitar acidentes no trecho entre São Conrado e a passarela metálica do Vidigal
PMs usavam batalhão de Irajá como depósito de armas desviadas
Troca de mensagens entre sargentos da corporação revela o modus operandi da quadrilha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.