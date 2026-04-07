Wagner Antunes da Costa foi morto na madrugada desta terça-feira (7) durante uma tentativa de assalto em Icaraí - Divulgação

Wagner Antunes da Costa foi morto na madrugada desta terça-feira (7) durante uma tentativa de assalto em IcaraíDivulgação

Publicado 07/04/2026 18:26 | Atualizado 08/04/2026 11:33

Rio - Wagner Antunes da Costa foi morto na madrugada desta terça-feira (7), no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana, em uma tentativa de assalto. Ele foi baleado após tentar fugir de uma abordagem criminosa e morreu na hora.

O crime ocorreu por volta das 2h33, na Rua Dom Bosco. Sensores de disparos de arma de fogo instalados na cidade identificaram tiros em tempo real, o que acionou equipes da Polícia Militar. Ao chegarem, os agentes encontraram Wagner já sem vida dentro de um carro Tiggo branco.

Segundo as investigações, o grupo de assaltantes deixou a comunidade da Grota, em São Francisco, para praticar assaltos na região. Após o latrocínio, os criminosos abandonaram o veículo de Wagner e roubaram um Mitsubishi Lancer para fugir.

A vítima do segundo roubo reconheceu dois dos suspeitos, o que ajudou a polícia a avançar nas buscas. Com base nestas informações, equipes do 12º BPM (Niterói) localizaram o carro em São Francisco e passaram a acompanhá-lo até a comunidade da Grota, onde foi montado um cerco.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos reagiram à abordagem, houve troca de tiros e cinco homens foram presos. Dois deles são apontados como envolvidos diretamente no latrocínio.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola Bersa calibre 9 mm com cinco munições, 410 pinos de cocaína, 158 pedras de crack, 109 invólucros de maconha, R$ 97 em espécie, três celulares e uma máquina de cartão. O Mitsubishi Lancer roubado foi recuperado e encaminhado para perícia.

Os suspeitos foram levados para a 79ª DP (Jurujuba). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O corpo de Wagner foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

O enterro de Wagner acontece na tarde desta quarta-feira (8) no Cemitério Municipal Memorial Parque Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.