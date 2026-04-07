Wagner Antunes da Costa foi morto na madrugada desta terça-feira (7) durante uma tentativa de assalto em IcaraíDivulgação
Motorista é morto em tentativa de assalto em Icaraí
Polícia Militar prendeu dois suspeitos de participação no latrocínio e outros três envolvidos em roubos em Niterói
André Marinho se filia ao Novo e anuncia pré-candidatura ao Governo do Estado
'Prometo incomodar muito todos os sanguessugas que aterrorizam o nosso Rio de Janeiro', diz comunicador
Operação mira quadrilha que vendia celulares roubados na Zona Oeste
Grupo usava notas fiscais falsas; ação da DRCPIM cumpre 15 mandados de busca e apreensão
Médico e farmacêutica são presos em clínica de reprodução assistida, em São Conrado
Policiais encontraram ampolas de Tirzepatida - substância usada em canetas emagrecedoras - e medicamentos vencidos
Detran RJ comunica que não pode emplacar autopropelidos; decisão contraria decreto da prefeitura
Município equiparou autopropelidos a ciclomotores. Com isso, determinou a obrigatoriedade de emplacamento até o dia 31 de dezembro
PM encontra quase 50 toneladas de maconha na Maré; apreensão é a maior do país
Entorpecentes estavam dentro de uma cisterna concretada, que servia como bunker
Incêndio de grandes proporções atinge Velódromo do Parque Olímpico
Fogo começou em uma sala imersiva do museu, que fica no interior do espaço, e se alastrou para o teto; Seis unidades do Corpo de Bombeiros atuam no local
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