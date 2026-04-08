Publicado 08/04/2026 00:00

Medida do governo de Luiz Inácio Lula da Silva destina arrecadação das bets ao fundo da Polícia Federal. A iniciativa conecta o avanço do mercado de apostas ao financiamento da segurança pública — uma tentativa de transformar um setor em expansão em fonte de recurso institucional.

Ao afirmar que Israel “esmaga” o regime iraniano, Benjamin Netanyahu eleva o tom no campo da narrativa. Como já indicava Sun Tzu, estrategista militar da China antiga, a guerra também se vence pela percepção — e a ameaça faz parte dessa construção.