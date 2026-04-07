Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais
Polícia identifica autor de tentativa de homicídio em Nova Iguaçu
Caso aconteceu na Rua Coronel Francisco Soares, no Centro. Criminosos é considerado foragido
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Uma das conversas interceptadas pela Polícia Federal mostra um policial do 41º BPM (Irajá) falando com criminosos da comunidade do Az de Ouro, em Anchieta
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Instalação do espaço marca a reabertura Centro Cultural da pasta, localizado na Praça XV, ao público
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