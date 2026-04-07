Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/04/2026 21:20 | Atualizado 07/04/2026 21:51

De acordo com as investigações, Marcelo, que vive em situação de rua e atua como catador de lixo, buscava materiais recicláveis em frente a uma casa, em Nova Iguaçu. Incomodados com o lixo revirado, os moradores começaram a discutir com ele. A discussão virou agressão física e, após a briga, um homem saiu da residência e atirou contra a perna de Marcelo. O caso chegou a ser registrado.

Dois dias depois, Marcelo voltou a ser atacado quando o criminoso encontrou com ele novamente. Câmeras de segurança mostram o homem andando de bicicleta atrás da vítima enquanto efetua os disparos.

Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a unidade de saúde, ele, que está internado no CTI, passou por cirurgia e possui estado grave, mas estável.

Após a ocorrência, agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) foram até o hospital para colher o depoimento da vítima, que identificou o autor dos disparos. Durante as investigações, o irmão do criminoso disse aos policiais que reconheceu o familiar ao assistir as imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais.

O criminoso, no entanto, não foi encontrado e é considerado foragido. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor dos tiros e pediu informações sobre a localização dele. Quem tiver informações, pode entrar em contato diretamente com a delegacia pelo telefone (21) 98197-0462. O sigilo é preservado.