Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

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Rio - A Polícia Civil identificou, nesta terça-feira (7), o responsável pela tentativa de homicídio de Marcelo Santos Borges, de 41 anos, na Rua Coronel Francisco Soares, no Centro de Nova Iguaçu, na tarde desta segunda-feira (6). Segundo a corporação, uma briga iniciada dias antes teria sido a motivação do crime.
De acordo com as investigações, Marcelo, que vive em situação de rua e atua como catador de lixo, buscava materiais recicláveis em frente a uma casa, em Nova Iguaçu. Incomodados com o lixo revirado, os moradores começaram a discutir com ele. A discussão virou agressão física e, após a briga, um homem saiu da residência e atirou contra a perna de Marcelo. O caso chegou a ser registrado.
Dois dias depois, Marcelo voltou a ser atacado quando o criminoso encontrou com ele novamente. Câmeras de segurança mostram o homem andando de bicicleta atrás da vítima enquanto efetua os disparos.
Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a unidade de saúde, ele, que está internado no CTI, passou por cirurgia e possui estado grave, mas estável.
Após a ocorrência, agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) foram até o hospital para colher o depoimento da vítima, que identificou o autor dos disparos. Durante as investigações, o irmão do criminoso disse aos policiais que reconheceu o familiar ao assistir as imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais.
O criminoso, no entanto, não foi encontrado e é considerado foragido. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor dos tiros e pediu informações sobre a localização dele. Quem tiver informações, pode entrar em contato diretamente com a delegacia pelo telefone (21) 98197-0462. O sigilo é preservado.