Colegas de profissão se despedem da guarda municipal Kelly Cristina Duffles Ribeiro - Érica Martin/Agência O Dia

Colegas de profissão se despedem da guarda municipal Kelly Cristina Duffles RibeiroÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 20:06

Marina Calmon Lopes, de 25 anos, Rio - Testemunhas relataram aos policiais que, de 25 anos, motorista que atropelou e matou a guarda municipal Kelly Cristina Duffles Ribeiro , de 44, em Senador Camará, na Zona Oeste, trafegava em alta velocidade e de forma descoordenada, em zigue-zague, apresentando sinais de embriaguez. Ainda de acordo com os depoimentos, os pneus do veículo emitiam ruídos característicos de derrapagem, e o carro só parou após colidir contra o muro de um posto de combustíveis.

Durante a audiência de custódia, realizada na tarde desta terça-feira (7), na Central de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, o juiz Otávio Hueb Festa converteu a prisão em flagrante em preventiva e negou o pedido da defesa para que Marina cumprisse prisão domiciliar.



Para o magistrado, a conduta da motorista demonstrou descaso com a vida alheia. "Nesse sentido, seu comportamento não apenas violou o dever legal imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro, como também revelou acentuado desprezo pela vida humana, evidenciando que priorizou a própria impunidade em detrimento da integridade física da vítima", afirmou.



Condutora não tinha habilitação



Segundo relatos colhidos no local, Marina apresentava sinais de embriaguez e, ao ser questionada, afirmou inicialmente que estava no banco do carona e que outra pessoa dirigia o veículo, sem, no entanto, identificar o suposto condutor. Posteriormente, declarou não possuir carteira de habilitação e que teria pegado o carro sem autorização da mãe, proprietária do automóvel.

Policiais a conduziram Marina para a 34ª DP (Bangu), onde acabou autuada em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - provocado por atropelamento.

Sepultamento de guarda municipal



enterro da guarda municipal Kelly Cristina Duffles Ribeiro , de 44 anos, atropelada por um carro desgovernado na Avenida de Santa Cruz, em Senador Camará, Zona Oeste, foi marcado por revolta e pedidos de justiça, na tarde desta terça-feira (7), no Cemitério de Campo Grande, na mesma região.

A familiar descreveu Kelly como uma mulher alegre e trabalhadora. Ela contou ainda que a guarda-municipal era quem cuidava da mãe e das filhas gêmeas.

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