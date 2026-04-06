A vítima voltava para casa após um plantão quando foi atingida em cheia pelo veículo, na altura da Praça da Pedra Branca. Já Marina estaria retornando de uma casa de festas em Padre Miguel, também na Zona Oeste. Horas antes do acidente, a condutora publicou, por volta das 4h, vídeos em suas redes sociais se divertindo na boate. Após o atropelamento, de acordo com testemunhas, ela teria se recusado inicialmente a fazer a coleta de material para testagem.
Marina chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas também recusou atendimento. Posteriormente, foi conduzida por policiais à 34ª DP (Bangu). Ela foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
A Guarda Municipal do Rio lamentou a morte da servidora e garantiu que está dando apoio à família, além de acompanhar as investigações. "Espera-se que a polícia apure os fatos para a eventual responsabilização dos envolvidos", informou o órgão por meio de nota.
Kelly será sepultada na tarde desta terça-feira (7) no Cemitério de Campo Grande, também na Zona Oeste.
