Kelly Duffles Ribeiro era guarda municipal e morreu no caminho para casa após plantãoReprodução / Redes Sociais
'Perdi uma parte de mim', lamenta filha de guarda que morreu atropelada na Zona Oeste
Kelly Cristina Duffles Ribeiro, de 44 anos, será enterrada nesta terça-feira (7)
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