Kelly Duffles Ribeiro era guarda municipal e morreu no caminho para casa após plantão - Reprodução / Redes Sociais

Kelly Duffles Ribeiro era guarda municipal e morreu no caminho para casa após plantãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/04/2026 14:40 | Atualizado 06/04/2026 20:06

Rio - "Perdi uma parte de mim. Queria que alguém falasse que tudo isso era mentira. Não consigo entender os planos de Deus". As frases emocionantes são de Ranny Ribeiro, filha da guarda municipal Kelly Cristina Duffles Ribeiro, que morreu atropelada por um carro desgovernado em Senador Camará, na Zona Oeste, neste domingo (5).

Em uma série de postagens nas redes sociais, Ranny revelou a dor que sente com a perda da mãe. "Minha melhor amiga. Sem você, eu não consigo. Não aceito isso, volta para mim. Era você nos momentos ruins e nos momentos de alegria. Era seu colo que me acolhia sempre. Deus podia me ter me tirado tudo, menos você. Não sei seguir a vida sem você. Você disse que sempre estaria aqui e agora me deixou para sempre. Você é minha inspiração. Me ensinou a ser forte, me ensinou a ser independente, me ensinou a superar obstáculos, só não me ensinou a viver sem você", escreveu.

Kelly, de 44 anos, lotada na 5ª Inspetoria (Bangu), morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na Avenida de Santa Cruz. A vítima estava voltando para casa, depois do plantão, quando acabou sendo atingida pelo veículo, na altura da Praça da Pedra Branca.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. No local, as equipes encontraram bombeiros socorrendo Kelly. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará. Contudo, não resistiu aos ferimentos.

A condutora do veículo, Marina Calmon Lopes, de 25 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, ainda na Zona Oeste. A mulher recusou atendimento. Posteriormente, policiais a conduziram para a 34ª DP (Bangu), onde acabou autuada em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - provocado por atropelamento.

A Guarda Municipal do Rio lamentou a morte da servidora e garantiu que está dando apoio à família, além de acompanhar as investigações. "Espera-se que a Polícia apure os fatos para a eventual responsabilização dos envolvidos", disse o órgão por meio de nota.

Kelly será sepultada na tarde desta terça-feira (7) no Cemitério de Campo Grande, também na Zona Oeste.