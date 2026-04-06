Fuzis e pistolas estavam escondidos em fundo falso criado na lataria de um carroDivulgação / PF
O casal foi preso em flagrante. Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/RJ), além de contar com o apoio da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA).
Mulher é presa com fuzis e pistola
Durante a tarde, uma mulher foi presa em flagrante por transportar quatro fuzis e uma pistola, também na Via Dutra, mas no município de Itatiaia, no Sul Fluminense. Segundo a PF, ela saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro em um carro de aplicativo.
Em abordagem policial, o cão farejador sinalizou a presença de conteúdo ilícito nas bagagens que estavam no porta-malas do veículo. A mulher foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.
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