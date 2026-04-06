Fuzis e pistolas estavam escondidos em fundo falso criado na lataria de um carroDivulgação / PF

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Um casal foi preso por transportar seis fuzis e 11 pistolas escondidos na lataria de um carro, nesta segunda-feira (6). Eles trafegavam pela Via Dutra quando foram parados pela Polícia Federal, em uma barreira policial, na altura do município de Piraí, na região Sul Fluminense.
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Fuzis e pistolas estavam escondidos em fundo falso criado na lataria de um carro - Divulgação / PF
Fuzis e pistolas estavam escondidos em fundo falso criado na lataria de um carro - Divulgação / PF
Também na Via Dutra, mulher viajava com quatro fuzis e uma pistola nas bagagens - Divulgação / PF
Fuzis e pistolas estavam escondidos em fundo falso criado na lataria de um carro - Divulgação / PF
 
De acordo com a corporação, o carro era de São Paulo, e os ocupantes apresentaram grande nervosismo no momento da abordagem, apresentando versões diferentes sobre o motivo e a logística da viagem durante a entrevista preliminar. Após suspeita, os agentes realizaram uma vistoria na estrutura do carro e identificaram alterações na lataria. Em um compartimento oculto, construído acima de um dos pneus, foram encontrados seis fuzis, 11 pistolas e carregadores, todos embalados.

O casal foi preso em flagrante. Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/RJ), além de contar com o apoio da Delegacia da PF em Volta Redonda (DPF/VRA).

Mulher é presa com fuzis e pistola

Durante a tarde, uma mulher foi presa em flagrante por transportar quatro fuzis e uma pistola, também na Via Dutra, mas no município de Itatiaia, no Sul Fluminense. Segundo a PF, ela saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro em um carro de aplicativo.

Em abordagem policial, o cão farejador sinalizou a presença de conteúdo ilícito nas bagagens que estavam no porta-malas do veículo. A mulher foi autuada pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.