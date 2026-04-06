Campanha itinerante de cadastramento do BUI entra na segunda fase - Divulgação / Riocard Mais

Campanha itinerante de cadastramento do BUI entra na segunda faseDivulgação / Riocard Mais

Publicado 06/04/2026 15:48 | Atualizado 06/04/2026 16:29

Rio - A Riocard Mais deu início, nesta segunda-feira (6), a mais uma etapa da campanha itinerante para facilitar o cadastramento do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) na Baixada Fluminense. Nesta nova fase, o atendimento funcionará em São João de Meriti, na estação de metrô da Pavuna, ao lado da bilheteria.

O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. A campanha também conta com panfletagem na própria estação e em locais de grande movimento nos arredores, como a Praça da Matriz e a feirinha da Pavuna.

“Nosso objetivo é simplificar o acesso ao BUI e levar, ao mesmo tempo, economia aos clientes e uma base cada vez mais precisa ao Governo, concessor do benefício”, afirmou Melissa Sartori, gerente de marketing e produtos da Mais Mobi, empresa que gere a bilhetagem eletrônica da Riocard Mais.

Na etapa anterior, mais de 3,5 mil novos usuários se cadastraram no benefício, em Nova Iguaçu. Em São João de Meriti, o serviço está previsto para funcionar até o dia 24 de abril. A próxima fase acontecerá em Duque de Caxias.

O que é o BUI?

O BUI é um benefício social aplicado nas tarifas de transporte público e concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do cadastro do CPF. Para ter direito, o cidadão deve preencher os requisitos necessários, estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do Bilhete Único Intermunicipal, além de possuir uma conta e um cartão Riocard Mais Expresso ou Riocard Mais Vale-Transporte.

Tem direito ao benefício pessoas com idades entre 6 e 64 anos, com o total do rendimento mensal inferior ou igual a R$ 3.205,20. O BUI somente é permitido para um cartão por CPF, é pessoal e intransferível.

O passageiro cadastrado no programa pode utilizar até dois meios de transporte, um deles obrigatoriamente intermunicipal, no período de três horas, pagando o valor máximo de R$ 9,40.

O benefício do Bilhete Único Intermunicipal pode ser usado em barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, BRT e VLT, podendo ser utilizado duas vezes ao dia, com o intervalo mínimo de uma hora entre elas.

Quem está habilitado no Bilhete Único Intermunicipal também está automaticamente habilitado na Tarifa Social do Metrô, Tarifa Social do Trem, Tarifa Social das Barcas e Gratuidade Ilhéus, benefício para moradores de Ilha Grande e Paquetá.