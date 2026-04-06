Ciclomotores não podem mais circular nas ciclovias do Rio - Érica Martin / Agência O Dia

Ciclomotores não podem mais circular nas ciclovias do RioÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 06/04/2026 15:04

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com apoio da Guarda Municipal, iniciou, nesta segunda-feira (6), a fiscalização da circulação de ciclomotores e autopropelidos na cidade do Rio. Na Praia do Leme, na Zona Sul, os agentes abordaram alguns condutores que estavam descumprindo as novas normas estabelecidas pelo decreto publicado pela prefeitura

fotogaleria

O secretário Marcus Belchior, que comanda a Seop, acompanhou a ação de fiscalização na Praia do Leme. "A Prefeitura do Rio está criando uma arquitetura de convivência viária. É isso que estamos fazendo aqui, promovendo a segurança do cidadão. A gente precisa ter a participação do cidadão nesse tipo de comportamento, não dá mais para levar duas, três ou quatro pessoas em um equipamento elétrico como esse. O decreto deixa claro que bicicletas elétricas só podem levar um condutor e um passageiro, com equipamentos de segurança apropriados para a faixa etária", ressaltou.

A determinação equipara autopropelidos a ciclomotores, já que não possuem pedal e dependem de um motor para gerar propulsão. Essas "motos elétricas", como definiu o prefeito Eduardo Cavaliere, não podem circular em ciclovias e só estão liberadas para passar por ruas de velocidade máxima de até 60 km/h. Isso significa que os condutores não terão como acessar a orla do Rio, já que essas vias possuem o limite de 70 km/h.

As bicicletas elétricas com pedal não entram na categoria descrita, já que não possuem acelerador, mas sim um pedal que aciona um motor.

Nos trechos em que a velocidade seja de até 60 km/h, apenas ciclomotores poderão circular, sendo somente pelo bordo direito, no sentido da via. Já nas pistas em que a velocidade máxima regulamentada seja de até 40 km/h, ciclomotores poderão andar na pista de rolamento, pelo bordo direito, no sentido da via, e as bicicletas e patinetes elétricos deverão passar pela infraestrutura cicloviária quando existente. Na ausência dessa pista, ambos usarão o bordo direito, no sentido da via.

Nas ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, é proibida somente a circulação de ciclomotores. Bicicletas elétricas e patinetes elétricos podem circular com velocidade máxima de até 25 km/h, devendo observar a sinalização de trânsito.

Todos os condutores e passageiros desses três modelos de veículos deverão utilizar capacete de segurança. Sobre os ciclomotores, é obrigatório o uso de capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção.

As punições seguem os níveis estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito para condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Por exemplo, condução ou transporte de passageiro sem capacete é considerada uma infração gravíssima, causando multa, suspensão da CNH e retenção do veículo até que a irregularidade seja resolvida.

Diferenças