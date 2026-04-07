Publicado 07/04/2026 00:00

Decreto regulamenta ciclomotores e bicicletas elétricas no Rio após aumento de acidentes envolvendo esses veículos. A medida ganha urgência após o caso que vitimou mãe e filho e comoveu a cidade, impondo regras a um modal que cresceu sem controle.

A missão Artemis 2 entrou na influência gravitacional da Lua e marca um momento histórico: o retorno de missões tripuladas ao espaço profundo após décadas. Em linguagem orbital, é mais do que trajetória — é a retomada de um programa que recoloca a humanidade na rota da exploração lunar.