Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais
Vídeos, que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem se aproxima do outro, de bicicleta, e efetua ao menos oito disparos. Marcelo Santos Borges, de 41 anos, ainda tenta correr, desviando dos disparos, mas o criminoso continua atirando.
Após os tiros, a vítima ainda fica no chão, sangrando, enquanto os carros continuam a circular. Outros registros, feitos por pedestres, mostram o Marcelo gemendo de dor enquanto aguarda socorro.
O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Nova Iguaçu foi acionado por volta de 14h30 para uma ocorrência de vítima de arma de fogo. No local, um homem foi atendido em estado grave. Segundo a corporação, ele foi removido por outros meios.
Câmera de segurança flagra tentativa de assassinato em Nova Iguaçu— Jornal O Dia (@jornalodia) April 6, 2026
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