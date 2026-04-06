Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/04/2026 21:36 | Atualizado 07/04/2026 08:05

Rio - Um homem sofreu uma tentativa de assassinato, nesta segunda-feira (6), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro homem efetua os disparos na altura do número 530 da Rua Coronel Francisco Soares, no Centro, próximo à Via Light.



Vídeos, que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem se aproxima do outro, de bicicleta, e efetua ao menos oito disparos. Marcelo Santos Borges, de 41 anos, ainda tenta correr, desviando dos disparos, mas o criminoso continua atirando.



Após os tiros, a vítima ainda fica no chão, sangrando, enquanto os carros continuam a circular. Outros registros, feitos por pedestres, mostram o Marcelo gemendo de dor enquanto aguarda socorro.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local e receberam a informação de que a vítima já havia sido socorrida por bombeiros.



O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Nova Iguaçu foi acionado por volta de 14h30 para uma ocorrência de vítima de arma de fogo. No local, um homem foi atendido em estado grave. Segundo a corporação, ele foi removido por outros meios.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Marcelo deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por cirurgia de emergência assim que chegou à unidade. O estado de saúde dele é grave, porém estável.

O caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar os fatos.