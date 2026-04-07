Materiais para produção e linha chilenas foram apreendidos - Divulgação

Materiais para produção e linha chilenas foram apreendidosDivulgação

Publicado 07/04/2026 06:33 | Atualizado 07/04/2026 08:26

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (6), duas operações contra o comércio ilegal de linha chilena. As ações resultaram no fechamento de uma fábrica, em Realengo, Zona Oeste, e na prisão em flagrante de um comerciante, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

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De acordo com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os policiais encontraram um casebre improvisado com tapumes e telhas, utilizado para a produção do material ilegal. No local, a equipe apreendeu grande quantidade de insumos e equipamentos, como pipas, pó semelhante ao quartzo, frascos de cola, carretéis de linha chilena e uma máquina artesanal para enrolamento, evidenciando a atividade clandestina.



Dando continuidade às diligências, os agentes seguiram até o bairro Tomazinho, em São João de Meriti, onde identificaram um ponto de comercialização dos produtos proibidos. No estabelecimento, foram apreendidas pipas, substância semelhante ao quartzo, cerol e linhas chilenas prontas para venda.



O responsável pelo comércio confessou a prática criminosa e foi autuado em flagrante por fornecer, vender e expor à venda substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou uso medicinal.



Denúncias bateu recorde em 2025

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os policiais encontraram um casebre improvisado com tapumes e telhas, utilizado para a produção do material ilegal. No local, a equipe apreendeu grande quantidade de insumos e equipamentos, como pipas, pó semelhante ao quartzo, frascos de cola, carretéis de linha chilena e uma máquina artesanal para enrolamento, evidenciando a atividade clandestina.Dando continuidade às diligências, os agentes seguiram até o bairro Tomazinho, em São João de Meriti, onde identificaram um ponto de comercialização dos produtos proibidos. No estabelecimento, foram apreendidas pipas, substância semelhante ao quartzo, cerol e linhas chilenas prontas para venda.O responsável pelo comércio confessou a prática criminosa e foi autuado em flagrante por fornecer, vender e expor à venda substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou uso medicinal.

De acordo com o Programa Linha Verde, do Disque Denúncia, o ano passado bateu recorde de notificações envolvendo linha chilena desde 2013. Apenas nos três primeiros meses de 2026, entre janeiro e março, já foram contabilizados 110 registros.

A comercialização, uso, porte e posse de materiais cortantes em pipas configuram crime, com leis estaduais (Lei 8.478/2019) prevendo multas de R$ 342,11 a mais de R$ 17 mil para comerciantes. O uso de tais materiais pode resultar em prisão de três meses a um ano.

Acidente em Cascadura

A vítima chegou a ser levada às pressas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.