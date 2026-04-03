Homem se desiquilibrou após ser atingido - Reprodução / RJ1

Homem se desiquilibrou após ser atingido Reprodução / RJ1

Publicado 03/04/2026 15:45

Rio - Leandro Rezende Cardoso, de 45 anos, morreu nesta quinta-feira (2) ao ser atingido por uma linha com cerol enquanto trafegava em uma rua do bairro de Cascadura, na Zona Norte.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver quando o homem é atingido pela linha cortante e se desequilibra da moto.

Leandro foi levado às pressas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), que agora tenta identificar os responsáveis pela utilização do material, que é proibido por lei.