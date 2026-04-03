Flanelinhas foram encaminhados para a delegacia - Divulgação

Flanelinhas foram encaminhados para a delegacia Divulgação

Publicado 03/04/2026 16:55

Rio - Quatro homens foram detidos em flagrante, na manhã desta sexta-feira (3), por extorquir motoristas no entorno do Maracanã, na Zona Norte. A ação foi feita por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e ocorreu durante um evento religioso com um grande número de pessoas realizado no estádio. Os suspeitos foram filmados durante a operação cobrando valores abusivos, que variavam entre R$ 20 e R$ 50 por uma vaga na rua.

Veja o vídeo: