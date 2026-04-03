Flanelinhas foram encaminhados para a delegacia Divulgação
Operação da SEOP prende flanelinha no entorno do Maracanã nesta sexta-feira (3).— Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2026
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De acordo com a Seop, o monitoramento prévio permitiu identificar a abordagem agressiva dos flanelinhas. Três deles foram levados para a 18ª DP (Praça da Bandeira) e um para a 17ª DP (São Cristóvão).
A prática de cobrar por estacionamento em locais não regulamentados é considerada crime de extorsão. No entanto, para que os acusados permaneçam presos, é fundamental que as vítimas compareçam à delegacia para registrar o flagrante.
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