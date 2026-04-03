Flanelinhas foram encaminhados para a delegacia Divulgação

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Rio - Quatro homens foram detidos em flagrante, na manhã desta sexta-feira (3), por extorquir motoristas no entorno do Maracanã, na Zona Norte. A ação foi feita por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e ocorreu durante um evento religioso com um grande número de pessoas realizado no estádio. Os suspeitos foram filmados durante a operação cobrando valores abusivos, que variavam entre R$ 20 e R$ 50 por uma vaga na rua.
Veja o vídeo:


De acordo com a Seop, o monitoramento prévio permitiu identificar a abordagem agressiva dos flanelinhas. Três deles foram levados para a 18ª DP (Praça da Bandeira) e um para a 17ª DP (São Cristóvão).

A prática de cobrar por estacionamento em locais não regulamentados é considerada crime de extorsão. No entanto, para que os acusados permaneçam presos, é fundamental que as vítimas compareçam à delegacia para registrar o flagrante. 