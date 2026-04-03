Homem foi preso em ação conjunta de guarda-parques e PMs - Divulgação

Homem foi preso em ação conjunta de guarda-parques e PMsDivulgação

Publicado 03/04/2026 19:22

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na quinta-feira (2), por assédio sexual no circuito Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Costa Verde fluminense. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente Inea e policiais militares foram alertados sobre o caso após o suspeito tentar estuprar uma mulher entre a Praia Preta e a Praia da Feiticeira.

Segundo o Inea, o criminoso importunou sexualmente uma mulher, que conseguiu escapar e registrar o caso na delegacia. Pouco tempo depois, o homem fez a segunda vítima, que reagiu à agressão e acabou ferida. Ela foi socorrida por moradores e agentes ambientais que passavam pela trilha.

O agressor foi localizado escondido na mata, na Trilha da Feiticeira, preso e conduzido à delegacia da região.