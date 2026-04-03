Base da Segurança Presente no Centro do Rio pegou fogo na tarde desta sexta-feira (3) - Divulgação/COR-Rio

Base da Segurança Presente no Centro do Rio pegou fogo na tarde desta sexta-feira (3)Divulgação/COR-Rio

Publicado 03/04/2026 20:14 | Atualizado 03/04/2026 20:33

Rio - Uma base do Segurança Presente, no Centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (3), após a bateria de uma bicicleta elétrica explodir ao lado da unidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.

Segundo informações do Segurança Presente, não houve feridos.



Uma faixa da pista lateral da avenida ficou ocupada, no sentido Praça da Bandeira, na altura da Biblioteca Parque Estadual, para a atuação dos bombeiros. De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito na região já apresenta boas condições.