Base da Segurança Presente no Centro do Rio pegou fogo na tarde desta sexta-feira (3)Divulgação/COR-Rio
Uma faixa da pista lateral da avenida ficou ocupada, no sentido Praça da Bandeira, na altura da Biblioteca Parque Estadual, para a atuação dos bombeiros. De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito na região já apresenta boas condições.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | INCÊNDIO— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 3, 2026
Uma faixa na pista lateral da avenida está ocupada no sentido Praça da Bandeira, na altura da Biblioteca Parque Estadual, para atuação do Corpo de Bombeiros em um incêndio.
Guarda Municipal e Polícia Militar no local.
Trânsito com boas… pic.twitter.com/BgdoX4aNlY
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.