Saulo Cairo de Oliveira, de 28 anos, é segurança terceirizado da SuperVia - Reprodução/Redes sociais

Saulo Cairo de Oliveira, de 28 anos, é segurança terceirizado da SuperVia Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/04/2026 16:28

Rio - Saulo Cairo de Oliveira, de 28 anos, segurança terceirizado da SuperVia baleado na boca ao evitar um assalto na noite de quarta-feira (1º), dentro da estação de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, está em estado estável e teve funções importantes preservadas, como mastigar, engolir e respirar normalmente, sem sinais de obstrução das vias aéreas ou risco de morte. As informações constam no boletim médico divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Também não foram identificadas alterações graves na mordida ou instabilidade óssea que indiquem necessidade de cirurgia de urgência. Ele foi socorrido inicialmente para a UPA de Edson Passos, mas depois transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes.



Segundo a ocorrência policial, Saulo fazia a segurança da estação quando presenciou uma tentativa de assalto contra uma passageira. Ao tentar intervir, o criminoso atirou em sua boca e fugiu. Em entrevista ao DIA, a vítima da tentativa de assalto contou que o caso aconteceu às 19h30 de quarta-feira (1º).



"Eu estava saindo do vagão feminino. O ladrão tentou puxar meu celular, e eu puxei de volta. Foi tudo tão rápido que comecei a correr. Só vi que ele tinha sido baleado quando já estava do lado de fora da estação", relatou.



O autor do disparo faria parte de um grupo de três homens. Após os tiros, eles teriam fugido pela linha férrea. Em nota, a SuperVia informou que "acionou as forças policiais para investigação e os procedimentos necessários".

O caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis). As investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Relato de testemunha



Uma das testemunhas que não quis se identificar relatou ao DIA a cena de horror que a população enfrentou dentro do trem, no sentido Japeri: "Estava muito cheio o trem. Eu estava no segundo vagão e não vi o roubo, mas escutei o tiro e vi todo mundo correr. Nós vimos o rapaz da SuperVia todo ensanguentado e pedimos ajuda com a mão, acenando para os carros ou uma moto pararem para levá-lo ao hospital. Pelo menos um carro parou e o levou."



"Eram três homens, um atirou e um outro estava com um facão, ele pegou e mostrou para a gente. Depois eles deixaram cair porque saíram em fuga por dentro da estação", concluiu.