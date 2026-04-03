Morodores ficaram assustadosReprodução
Balão cai em condomínio na Barra Olímpica
Agentes do Segurança Presente impediram que um grupo de pessoas invadisse o local para resgatar o artefato
Musa mirim da Mocidade é alvo de racismo na sala de aula: 'escrava, nojenta'
Pai da menina, Diogo de Jesus, mestre-sala da agremiação, garantiu que não vai se calar diante do crime
Tradicional Auto da Paixão de Cristo emociona o público nos Arcos da Lapa
Na 48ª edição do evento que marca a Sexta-feira Santa, ator Caio Blat deu vida a Jesus Cristo
Base do Segurança Presente no Centro pega fogo após explosão de bicicleta elétrica
Nenhum agente ficou ferido, assim como nenhum pedestre que passava pelo local.
Homem é preso por tentativa de estupro na Ilha Grande
Segundo o Inea, suspeito atacou duas mulheres no circuito Abraão antes de ser detido
Adolescente encontrado morto em rio é enterrado sob pedido de justiça: 'Não podemos normalizar'
Uma das linhas de investigação aponta que Ronaldo Henrique Souza Peixoto, 14 anos, foi sequestrado e torturado por criminosos do CV
Novo vídeo mostra pai de acusada por racismo no Rio repetindo gesto da filha; confira
Mariano Páez, pai de Agostina, aparece nas imagens em um bar no país de origem realizando os gestos ofensivos
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