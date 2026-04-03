Morodores ficaram assustados - Reprodução

Morodores ficaram assustadosReprodução

Publicado 03/04/2026 13:00

Rio - Um balão caiu em um condomínio na Barra Olímpica, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (3), e provocou tumulto no local. De acordo com as primeiras informações, pessoas tentaram acessar a área comum dos prédios para buscar o balão. Agentes do programa Segurança Presente atuaram na ocorrência e impediram a entrada do grupo.

Os agentes permaneceram na entrada do local para evitar uma nova tentativa de invasão. Não há informações sobre feridos ou detidos.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança para obter mais detalhes sobre o caso, mas ainda não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.