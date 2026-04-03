Encenação da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, na noite desta sexta-feira (3) - Reprodução de vídeo

Encenação da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio, na noite desta sexta-feira (3)Reprodução de vídeo

Publicado 03/04/2026 21:30

A Sexta-feira Santa (3), data que representa a crucificação de Jesus Cristo para os católicos, foi marcada pela tradicional encenação da Paixão de Cristo, aos pés dos Arcos Lapa, sob a organização da Arquidiocese do Rio, por meio do Vicariato Episcopal para a Cultura e da Prefeitura.

O Auto da Paixão de Cristo reuniu um expressivo público que se emocionou com o espetáculo de fé, desde o nascimento de Jesus, passando pelo batismo no Rio Jordão, o sermão da montanha, a última ceia, até o calvário, a crucificação e a Ressurreição.

O espetáculo, dirigido por Luís Fernando Bruno, contou neste ano com a participação de 50 artistas. Nesta edição, a 48ª da história, o ator Caio Blat desempenhou o papel de Jesus Cristo, enquanto Vanessa Gerbelli foi a Virgem Maria.